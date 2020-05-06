Наречена Віктора Павліка розкрила історію знайомства зі співаком: Номери в готелі були сусідніми

Український артист готується до свого другого шлюбу з молодою обраницею Катериною Реп'яховою. Дівчина вирішила розсекретити історію знайомства з нареченим Віктором Павліком. Вона зізналася, що пара познайомилася після концерту співака лише завдяки тому, що жила у сусідніх готельних номерах.

Віктор Павлік раніше оголошував, що знайомство з коханою відбулося після його концерту в Миколаєві. Проте лише напередодні шлюбу Катерина все ж вирішила розповісти більше деталей, які вважає долею, а не просто випадковим збігом обставин. Історію вона традиційно опублікувала в інстаграм-профілі.

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Наречена Павліка наголосила, що близькій зустрічі з коханим вона завдячує своєму китайському другові Шану. Вона зізналася, що хлопець вирішив підтримати подругу, яка збиралася сама їхати на концерт улюбленого артиста в Одесу. Проте їхні плани змінилися і вони вирушили в Миколаїв 4 листопада 2015 року. Зараз Катя запевняє, що цей вибір повпливав на її майбутнє, адже в Одесі не було жодних шансів, що серед численних престижних готелів вони оберуть один і той же.

Ми з Віктором Павліком познайомилися в Миколаєві, після концерту на який я приїхала. Познайомилися дивом, тому що наші номери в готелі були сусідніми,

– написала Катерина Реп'яхова.

Дівчина також розповіла про низку обставин, які передували зустрічі з кумиром та майбутнім чоловіком. Якби вона не вступила до університету імені Тараса Шевченка, вона б не потоваришувала з дівчиною Катею, яка досконало володіє китайською мовою. Завдяки її знанням вона познайомилася з Шаном, який і поїхав з нею на концерт в Миколаєві. "Виходить, що весь мій шлях в Києві з самого початку вів до того, щоб зустріти Віктора Павліка", – написала наречена артиста.

Нагадаємо, що весільну церемонію Віктор Павлік та Катерина Реп'яхова планували провести в рідному місті дівчини Дніпрі вже 10 червня. Незважаючи на нестабільну ситуацію в країні, закохані нині не перенесли торжество. Вони зізналися, якщо оберуть нову дату для весілля, то залишать її в таємниці. Зазначимо, що співак зробив пропозицію обраниці ще 2016 року, проте тоді їхній роман залишався поза увагою преси.