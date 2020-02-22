Наречена Віктора Павліка розповіла інтимні подробиці їхнього життя: який співак у ліжку

Народний улюбленець Віктор Павлік активно готується до весілля. Співак одружується зі своїм концертним директором Катериною Реп'яховою. Дівчина поділилася інтимними подробицями особистого життя закоханої пари.

25-річна білявка Катерина Реп'яхова нещодавно опублікувала в мережі кадри з весільного салону. Це створило ажіотаж навколо її шлюбу з музикантом. Віктор поведе Катерину під вінець вже 10 червня цього року. Дівчина встигає не лише поєднувати підготовку до весілля з насиченим гастрольним графіком майбутнього чоловіка, але й давати інтерв'ю популярним ЗМІ. Днями вона розповіла пікантні подробиці особистого життя у програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна".

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Молода наречена розсекретила, який співак у ліжку. За словами Катерини, Віктор спокійний, проте пара полюбляє експериментувати в амурних справах і відвідує магазини для дорослих. Дівчина впевнена, що йому достатньо її однієї і співак не буде шукати ще когось.

Він у сексі не монстр, що йому тільки це і давай. Ні, він цілком спокійний і так було завжди. Якщо мова йде про якийсь сексуальний потяг, що він когось побачить і захоче десь "всмажити" за рогом, то це точно не про нього,

– зізналася Катерина.

Наречена додала, що інколи прикріплює до повідомлень коханому еротичні кадри.

Одного разу я йому надіслала еротичне фото і мені потім наснилося, що мій телефон взламали, а ця світлина розповсюдилася на телебаченні,

– поділилася дівчина.

Реп'яхова заявила, що після смерті співака планує вдруге вийти заміж.

Він же не проживе 100 років, щоб мені було 70. Просто виходить якраз, що коли його життя підійде до кінця, я вже теж буду 50-річною. У мене є стимул мати гарний вигляд,

– зізналася кохана Віктора Павліка.

Катерина Реп'яхова у програмі "Зірковий шлях": дивіться відео онлайн