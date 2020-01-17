Наречена Віктора Павліка розсекретила деталі майбутнього весілля: подробиці

Український співак зовсім скоро піде до вівтаря з обраницею Катериною Реп'яховою, яка молодша від нього майже на 30 років. Дівчина зізналася, що пара планує скромне весілля за межами столиці та вже визначилася, де проведе медовий місяць.

Після понад трьох років стосунків Віктор Павлік зі своїм концертним директором Катериною Реп'яховою наважився офіційно оформити шлюб. До вівтаря пара планує йти влітку. Цей шлюб стане четвертим для українського артиста. Його наречена, яка отримала каблучку від коханого ще 2016 року, сумлінно готується до весільної церемонії.

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Катерина поспілкувалася з журналістами видання theLime та розкрила деталі майбутнього весілля. Як стверджує наречена, закохані планують скромне святкування у колі найближчих, серед яких не буде зіркових колег її знаменитого чоловіка.

Це буде європейське весілля без застілля, без тостів, без конкурсів. Буде невелика церемонія і фуршет. Гулянь до ранку не буде. Із знаменитостей нікого запрошувати теж не будемо, мета весілля не в цьому. У цілому все буде скромно і пройде у невеликому колі родичів та найближчих друзів,

– розповіла 25-річна Катерина.

За словами нареченої весілля відбудеться не в Києві. Проте на питання, чи церемонія пройде в Україні або ж за кордоном, вона відповідати не стала. Місце торжества майбутнє подружжя вирішило тримати в таємниці, але вже запланувало свою романтичну подорож.

З планами на медовий місяць вже визначилися, але поки не станемо розголошувати. Це буде зовсім нетривала відпустка, тому що вже заплановано дуже багато роботи після весілля,

– зауважила Катерина Реп'яхова.

Дівчина зізналася, що вже обрала свою ідеальну весільну сукню. Віктор Павлік побачить вбрання нареченої під час церемонії, як і належить чоловікові за всіма весільними традиціями.

Катерина запевнила, що на поповнення у молодій родині очікувати таки варто. Вона дуже хоче дитину й не одну. З Віктором Павліком вони вже навіть визначилися з іменами майбутніх нащадків.

Поки це питання не актуальне, так як спочатку потрібно пережити весілля. А що стосується планів через рік-два, подивимося. Поки не готова відповісти. Якщо бог дасть, буде відмінно. Ми будемо дуже раді,

– розповіла дівчина.

Що відомо про роман Віктора Павліка?Більше двох років Віктор Павлік зустрічався з 25-річною прихильницею Катериною Реп'яховою. Пара не поспішала оголошувати про свій роман та, коли інформація просочилась у ЗМІ, артист підтвердив усі чутки. Сама Катерина зізналась, що ще у 2016 році вона отримала обручку від зіркового коханого та поки йти до вівтаря не планує, присвячуючи весь свій час роботі.



Віктор Павлік сподобався дівчині ще в шкільні роки, коли вона з батьками їздила на відпочинок до Трускавця. Артист тоді мав виступи у місті, тому Катерина Реп'яхова була однією з тих, хто залюбки йшов на його концерти. Закінчивши університет, запальна українка з Дніпра вирішила все ж зізнатись співаку у почуттях. Сталось це у Миколаєві, під час його концерту. Після зустрічі пара тривалий час спілкувалась, а Віктор Павлік поступово знайомив рідних з новою обраницею.



Катерина не приховує, що не всі родичі були в захваті від її обранця. Вони переймались, що співак не покине свою дружину. Однак все ж це сталось і майже 2 роки Віктор Павлік з Катериною живуть в орендованій квартирі. Дівчина вже подружилась із старшими дітьми артиста, а от молодший Павло відмовляється з нею спілкуватись.