Наречені Нікіта Добринін на Даша Квіткова зізналися, чи підписуватимуть шлюбний контракт

Популярний український телеведучий Нікіта Добринін та його наречена, блогерка Даша Квіткова невдовзі офіційно стануть чоловіком та дружиною. І поки вони готуються до свого весілля, яке відбудеться восени, прихильники слідкують за життям пари та з нетерпінням чекають нових подробиць.

В інтерв'ю для програми "Неймовірна правда про зірок", що транслюють на телеканалі "СТБ", Даша та Нікіта відповіли на цікаві та провокативні запитання. Закохані зізналися, чи будуть підписувати шлюбний контракт та розсекретили інші деталі.

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Даша розповіла, що після весілля візьме прізвище Нікіти.

За паспортом він Вакулович, тому я візьму це прізвище,

– зізналася дівчина.

Щодо шлюбного договору, то пара розмовляла на цю тему і прийшла до висновку, що він не потрібний. Між ними є кохання та довіра, тому немає потреби розписувати щось в документах.

На питання "Хто головний в сім'ї?" обоє відповіли, що Нікіта. Проте, сміючись, він зазначив, що нещодавно у їхньому будинку з'явився котик і щодо цього питання виникли сумніви. Блогерка додала, що, на її думку, чоловік у сім'ї має заробляти більше.

Даша розсекретила, що у її коханого є більше одягу, ніж в неї і зізналася, що на початку стосунків перевіряла їх сумісність за допомогою гороскопу. Результат показав, що вони підходять один одному на 99%.

Нікіта Добринін і Даша Квіткова у програмі "Неймовірна правда про зірок": дивіться відео онлайн