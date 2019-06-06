Наречений Дженніфер Лопес мріяв про співачку ще 20 років тому: відео

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Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес
Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес / www.gettyimages.com

43-річний американський бейсболіст Алекс Родрігес, який заручився зі співачкою Дженніфер Лопес, показав відеодоказ про те, що мріяв про Джей Ло близько 20 років тому.

На своїй сторінці в Instagram Алекс Родрігес опублікував архівне відео, на якому він дає інтерв'ю після бейсбольного матчу і відповідає на запитання про те, з ким він уявляє ідеальне побачення. Ролик датований 1998 роком, тоді майбутньому чоловікові Джей Ло було 23 роки.

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"Дженніфер Лопес. Сподіваюся, ти допоможеш мені організувати цю зустріч", – відповів Родрігес на запитання журналіста.

Додамо: про заручини зіркової пари, які відбулися в березні 2019 року, заговорив весь світ. Шанувальники з нетерпінням чекають на весілля своїх Дженніфер Лопес і Алекса Родрігеса, а іноземні ЗМІ запевняють – підготовка до святкової церемонії йде повним ходом та найімовірніше закохані підуть під вінець вже цього літа.

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес
Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес / Getty Images

Архівне відео Родрігес кумедно підписав: "Я просто відчув. Я завжди знав". Навіть Дженніфер не очікувала побачити подібний ролик. Співачка одна з перших прокоментувала публікацію: "О боже, як мені це подобається".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Alex Rodriguez (@arod)

 

 

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Теги: LifeStyle Дженніфер Лопес Зіркові романи Зіркові весілля
Джерело: LifeStyle 24
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