Нареченого Дженніфер Лопес Алекса Родрігеса пограбували, поки він вечеряв у ресторані: деталі

Відомий американський бейсболіст Алекс Родрігес став жертвою грабіжників. 44-річного нареченого Дженніфер Лопес пограбували, поки він вечеряв після бейсбольного матчу.

Про злочин, жертвою якого став коханий відомої співачки Джей Ло, повідомляє видання People. На сайті зазначається, що їм про це повідомила поліція Сан-Франциско, де, власне, Алекс Родрігес і потерпів від грабіжників.

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44-річний бейсболіст повертався з матчу і заїхав повечеряти в один із місцевих ресторанів. Тим часом злочинці зламали двері орендованого зіркою автомобіля і викрали чимало дорогоцінних речей. У списку поцупленого виявилися ювелірні вироби, фотоапарат, ноутбук та інші гаджети.

Мені прикро, що було взято кілька предметів, які мали особистий характер і були незамінною сентиментальною цінністю. Але мене радує, що місцеві правоохоронці мають відео з місця злочину і роблять усе можливе, щоб повернути мої речі,

– заявив Алекс Родрігес.

Також на сайті зазначається, що сума викраденого сягала 500 тисяч доларів, однак представники бейсболіста заперечують цю інформацію, стверджуючи, що це надто перебільшена цифра.