Українська знаменитість Лілія Ребрик переїхала до столиці з рідних Чернівців заради кар'єри на телебаченні. Через карантин зірка не могла бачитися з рідними, які мешкають за сотні кілометрів. Проте довгоочікувана зустріч сім'ї у повному складі все ж відбулась у заміському будинку ведучої.

Акторка та ведуча не приховує особисте життя від прихильників й ділиться сімейними кадрами та таємницями на особистій сторінці в інстаграмі. Лілія Ребрик часто позує з доньками та чоловіком, яким приділяє достатньо уваги навіть попри щільний графік зйомок. А от батьки та сестра Юліана – нечасті гості її профілю та будинку, адже рідні мешкають у різних куточках країни.

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Лілія Ребрик, яка заради омріяної професії акторки переїхала до Києва з Чернівців, побудувала у столиці не лише успішну кар'єру, а й чудову сім'ю з танцівником Андрієм Диким, з яким виховує дітей Діану та Поліну. Проте цілковиту родинну гармонію ведуча відчуває лише поряд з мамою, татом та сестрою.

Сімейне фото Лілії Ребрик

Батьки та сестра Юліана вирішили навідати зіркову родину у їхньому будинку під Києвом, а Лілія Ребрик не втрималась, аби не похизуватися затишною атмосферою. На фото вона позувала в обіймах чоловіка поряд з татом Іваном, мамою Вірою, сестрою та двома донечками. З нагоди довгоочікуваної зустрічі рідні влаштували застілля на свіжому повітрі й весело усміхались на камеру.

"Нарешті зустрілися. Як ми чекали на цю зустріч", – лаконічно та душевно підписала Лілія Ребрик.

Нагадаємо, що про зустріч сім'ї у повному складі ведуча мріяла ще на початку квітня, коли її батько святкував день народження. Проте через карантин вона не змогла провести цей знаковий день поряд з іменинником. Тоді знаменитість наголосила: "Перше, що зробимо після карантину – поїдемо в рідні Чернівці обійняти батьків". Зважаючи на те, що карантинні обмеження в Україні продовжили до 31 липня, батьки вирішили приїхати до знаменитої доньки самостійно.