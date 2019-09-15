Наркотики, клуби і коханки: найгучніші скандали, в які "влип" принц Гаррі у молодості

Зараз принц Гаррі є прикладом ідеального сім'янина: він дбає про кохану дружину Меган Маркл, їхнього первістка Арчі, займається благодійними проєктами та виступає з мотивуючими промовами про захист навколишнього середовища. Але у сина принца Чарльза було справжнє шалене минуле в образі справжнісінького бешкетника, який порушив чимало королівських правил.

У юнацькі роки принц Гаррі, який складно переживав смерть матері принцеси Діани, заробив справжню неприхильність британського народу. У пресі регулярно з'являлися скандальні заголовки про шумні "гулянки" та алковечірки онука Єлизавети II.

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У неділю, 15 вересня, принцу Гаррі виповнюється 35 років. На честь дня народження представника королівської сім'ї редакція LifeStyle 24 пропонує згадати його найскандальніші бешкетства, які колись зібрали чималий резонанс у пресі.

Скандали, у які потрапляв принц Гаррі: топ-3

1. Вечірка у Вегасі (18+)

У 2012 році американське видання TMZ опублікувало шокуючі фото онука Єлизавети II на вечірці, яка пройшла у п'ятизірковому готелі Wynn у Лас-Вегасі. Зазначається, що гульба почалася у басейні, а закінчилася в номері. На знімках рудоволосий Гаррі приставав до дівчини, яка була без одягу, та й сам він бігав оголеним з більярдним києм.

"Гаррі в оточенні великої кількості друзів спустився в бар готелю, де зустрів красивих дівчат... і запросив їх у свій VIP-люкс", – рясніло в новинах.

Згодом представник королівської сім'ї прокоментував інцидент: "Я, ймовірно, підвів себе, свою сім'ю та інших людей. Я повівся більше як військовий і менше – як принц".

2. Куріння "травки" поблизу королівського маєтку

У підлітковому віці принца Гаррі помітили на курінні марихуани на території маєтку принца Чарльза Хайгроув. У 18 років королівські родичі відправили норовливого хлопця в реабілітаційний центр, де він повинен був позбутися від алкогольної та наркотичної залежності.

Тоді сину принцеси Діани заборонили спілкуватися зі старими друзями, які погано впливали на хлопця.

3. Одягнув пов'язку зі свастикою на вечірку

У 2005 році 20-річний Гаррі з'явився на костюмованій вечірці в день пам'яті жертв Голокосту в одязі, що імітує форму африканських військових частин Третього Рейху. Такий вихід викликав обурення антифашистських і єврейських організацій.

Згодом принц Гаррі публічно вибачився та заявив, що це був "необдуманий вибір".



Принц Гаррі на вечірці / livejournal.com

Принц Гаррі кардинально змінився після служби в "гарячій точці", де він особисто знищив одного з ватажків терористичного угруповання Талібан. Хлопець подорослішав та повернувся зовсім іншим. Згодом брат принца Вільяма почав займатися благодійністю і підтримував солдатів з інвалідністю. До прикладу, міжнародні змагання для поранених військових Invictus Games проводять з 2014 року за ініціативою принца Гаррі.



Принц Гаррі і Меган Маркл / Getty Images

Також чимало уваги прикуто до особистого життя онука британської королеви. 19 травня принц Гаррі одружився з акторкою Меган Маркл і став ідеальним чоловіком і батьком для своєї родини.



Принц Гаррі і Меган Маркл / Getty Images

Додамо, що після одруження принц Гаррі декілька разів таки потрапляв у скандальні історії. Але це були вже не витівки онука Єлизавета II, а більше забаганки Меган Маркл. Так, герцогиня Сассекська чимало разів провокувала конфліктні ситуації через порушення королівських обов'язків. Через це страждає і репутація самого Гаррі. Пропонуємо згадати неприємні історії, які стосувалися брата принца Вільяма, протягом останнього місяця перед днем народження.

Образа Єлизавети II

Як відомо, королева щороку вирушає до Шотландії на відпочинок, запрошуючи всіх своїх родичів. Однак герцоги Сассекські вирішили відмовитись від запрошення Єлизавети ІІ.

Принц Гаррі та Меган Маркл прокоментували відмову тим, що 4-місячний Арчі Харрісон занадто маленький для поїздки до замку Балморал. Як пишуть британські ЗМІ, такі слова образили королеву, адже перед її запрошенням Гаррі, Меган і Арчі летіли в Іспанію та Францію під час їхньої "літньої відпустки".

Приватні джети

Напередодні громадськість звинуватила королівське подружжя у лицемірстві, адже Гаррі і Меган для власних подорожей вирішили відмовитися від звичайних комерційних рейсів, замість цього – замовити приватний джет, так званий, "Uber для мільярдерів".

У пік скандалу принц Вільям та Кейт Міддлтон полетіли у Шотландію, купивши бюджетні квитки на звичайний рейс. Це значно погіршило репутацію герцогів Сассекських.

До слова, приватні літаки в атмосферу викидають в сім разів більше діоксиду кисню на людину, ніж комерційні рейси. А сам принц Гаррі напередодні виступав з промовою про охорону навколишнього середовища та зміну клімату на форумі Google Camp.

Ніхто не досконалий, однак кожен з нас несе відповідальність за ті втрати, які наносить навколишньому світу. Я прилетів сюди на літаку цивільної авіації. 99 % свого життя я проводжу, подорожуючи світом саме на таких повітряних суднах. Однак іноді обставини змушують мене використовувати приватні літаки, щоб забезпечити належну безпеку своєї сім'ї,

– прокоментував скандал принц Гаррі під час запуску свого нового проєкту Travalyst в Амстердамі.