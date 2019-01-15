"Народжу, коли захочу": акторка Марго Роббі різко відповіла на питання про материнство

Австралійська кіноактриса Марго Роббі сьогодні є однією з найуспішніших зірок Голлівуду, а також щасливою дружиною. Однак вона зізналася, що її дуже дратують питання про те, чому вона досі немає дітей.

Зірка розповіла в інтерв'ю виданню Radio Times, що втомилася від постійних нав'язливих питань про особисте життя.

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Мене шалено дратують прийняті у нас соціальні норми: мовляв, ви заміжня, значить, прийшов час і про дитину задуматися. Не потрібно нічого нікому нав'язувати. Я стану мамою тоді, коли сама вважатиму за потрібне,

– заявила Марко.

Голлівудська акторка згадала про свою роль у фільмі "Дві королеви", у якому йдеться історія про боротьбу за престол двох сестер – Марії Стюарт та Єлизавети I. Роббі обурює той тиск на жінок, який був раніше.

"Як може якийсь літній чоловік наказувати, коли справа доходить до материнства?" – додала вона.



Том Акерлі і Марго Роббі / Getty Images

До слова, раніше Марго запросили взяти участь у фотосесії для грудневого випуску видання Porter Magazine. В інтерв’ю вона зізналась, що перебуваючи у шлюбі з кінорежисером Томом Акерлі вона не задумується про дітей. Адже в найближчому майбутньому поки що заводити їх з чоловіком не планує.

Звичайно, я бачу своє ідеальне майбутнє з дітьми. Років через 30 я хочу сидіти за великим різдвяним столом зі своїми діточками. Але не зараз. В цьому я впевнена на всі сто відсотків,

– наголосила Роббі.



Марго Роббі і Том Акерлі / Getty Images

Нагадаємо, що Марго Роббі і Том Акерлі таємно одружилися в грудні 2016 року. Пара зустрічалась з 2013 року. У січні 2018 року стало відомо, що режисер приревнував свою дружину до знаменитого голлівудського ловеласа Леонардо Ді Капріо. У 2014 році Марго та Леонардо брали участь у зйомках фільму "Вовк з Уолл-стріт", а вже у 2019 році з'являться разом у фільмі Квентіна Тарантіно, назву якого поки що не розголошують.