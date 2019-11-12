Наша дитина померла, – дружина Алека Болдвіна ошелешила мережу новиною про втрату

61-річний голлівудський актор Алек Болдвін і його 35-річна дружина Гіларія вдруге переживають втрату дитини. Ненароджений малюк помер на 4 місяці вагітності зірки.

Сім'я Алека Болдвіна переживає не найкращі часи. Всього за пів року після викидня його дружина Гіларія оголосила про ще одну втрату. Відповідну заяву жінка зробила на своїй сторінці в інстаграм, додавши до допису щемливе відео, записане спільно з донькою Кармен.

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"Нам дуже сумно ділитися з вами тим, що ми дізналися сьогодні: наша дитина померла на четвертому місяці. Ми також хочемо, щоб ви знали: незважаючи на те, що зараз ми не в порядку, все буде добре. Нам дуже пощастило, що у нас є четверо здорових дітей, і ми завжди про це пам'ятаємо", – розповіла Гіларія Болдвін.

Ймовірно, новину про втрату п'ятої дитини голлівудський актор дізнається, як і понад 600 тисяч користувачів мережі, які стежать за блогом його дружини. У зверненні Гіларія зізналась, що оприлюднений ролик був адресований Алеку.

Я розповіла про це Кармен та взяла її, щоб послати це Алеку. Я думаю, це хороший спосіб поділитися цим з тобою. Я сказала їй, що ця дитина не народиться, але ми дуже постараємося подарувати їй маленьку сестричку іншим разом... Я все ще в шоці і не зовсім розумію, що відбувається,

– додала Гіларія.

Наприкінці допису дружина Алека Болдвіна звернулась до журналістів з проханням не турбувати її сім'ю у такий нелегкий час.

Як відомо, навесні 2019 року Алек Болдвін та Гіларія втратити п'яту дитину. Жінка з болем пережила цей період та після ретельного обстеження заявила, що немовля не мало шансів вижити. Та не минуло й року, як родина Болдвінів знов готувалась до поповнення. У жовтні 2019-го пара заявила, що чекає на народження донечки. У дописі Гіларія звернулась до прихильниць, які пережили викидень, щоб на власному прикладі показати: після втрати дитини потрібно продовжувати жити. І хоч вагітність протікала добре, на четвертому місяці дружина Алека Болдвіна вдруге втратила нащадка.

Хто такий Алек Болдвін?Актор, відомий за участю у фільмах "Присяжна", "Прелюдія до поцілунку", "Перл-Гарбор", "30 потрясінь", "Жасмин" та ін. До 2002 року Алек Болдвін був одружений з акторкою Кім Бейсінгер, від якої має повнолітню доньку. У 2012 році знаменитість офіційно оформив стосунки з Хіларією Томас. Пара виховує 4 дітей.