"Наші котики": в мережі з'явився новий трейлер патріотичної комедії про військових на Донбасі

530 Читать новость на русском
"Наші котики": трейлер і дата прем'єри / Фото з відкритих джерел

Новий трейлер до неполіткоректної української комедії "Наші котики" з'явився в мережі сьогодні, 22 листопада. Прем'єра фільму в Україні запланована на 30 січня 2020 року.

Черговий короткий відеоролик з фрагментами з фільму "Наші котики" з'явився на офіційній сторінці Уляни Супрун у фейсбуці.

Читайте також: Єдина кандидатка на посаду голови Держкіно не пройшла співбесіду

Події у комедійній стрічці розгортаються у 2014 році. В центрі сюжету – початок гарячої фази гібридної війни Росії проти України. Четверо чоловіків, які працюють у різних галузях, йдуть добровольцями на фронт. Серед них – актор, інженер, футбольний тренер і продавець квітів. Вирішуючи боротися за свою державу, сміливці й не підозрювали, що саме вони відіграють ключову роль у війні.

Головні ролі у фільмі "Наші котики" зіграли Дмитро Тубольцев, Станіслав Бжезинський, Петро Микитюк, Дмитро Хом'як, Ярослав Федорчук, Віра Климковецька, Дмитро Ярошенко, Михайло Кукуюк, Сергій Солопай, Ігор Портянко, Роман Халаїмов, Володимир Бєляєв, Євгенія Муц, Алла Соколова, Михайло Єфремов.

Сценаристом та режисером-постановником виступив Володимир Тихий, а в крісла продюсерів сіли Марко та Уляна Супрун, Ігор Савиченко та Степан Бандера.

Прем'єра комедійного фільму "Наші котики" запланована на 30 січня 2020 року.

 

Куди поділися лідери Помаранчевої революції: від Майдану до сьогодні
сьогодні
20473
Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Ангели Чарлі": нормальних чоловіків не існує
сьогодні 14:24 "Ангели Чарлі": нормальних чоловіків не існує
Юлія Ліпенцева 187
Яким було перше шоу Victoria's Secret: незвичні фото
сьогодні 13:10 Яким було перше шоу Victoria's Secret: незвичні фото
Надія Біленко 10462
Вихідні на Новий рік 2020: скільки будемо відпочивати у січні
21 листопада 15:09 Вихідні на Новий рік 2020: скільки будемо відпочивати у січні
Квітослава Туз 19998
Місячний календар стрижок на листопад 2019: цікаві поради
21 листопада 11:06 Місячний календар стрижок на листопад 2019: цікаві поради
Квітослава Туз 5974
День гідності та свободи: 5 фільмів про Євромайдан
21 листопада 09:29 День гідності та свободи: 5 фільмів про Євромайдан
Юлія Михайлова 5949
Новини
Більше новин
Залиште відгук