"Наші котики": в мережі з'явився новий трейлер патріотичної комедії про військових на Донбасі

Новий трейлер до неполіткоректної української комедії "Наші котики" з'явився в мережі сьогодні, 22 листопада. Прем'єра фільму в Україні запланована на 30 січня 2020 року.

Черговий короткий відеоролик з фрагментами з фільму "Наші котики" з'явився на офіційній сторінці Уляни Супрун у фейсбуці.

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Події у комедійній стрічці розгортаються у 2014 році. В центрі сюжету – початок гарячої фази гібридної війни Росії проти України. Четверо чоловіків, які працюють у різних галузях, йдуть добровольцями на фронт. Серед них – актор, інженер, футбольний тренер і продавець квітів. Вирішуючи боротися за свою державу, сміливці й не підозрювали, що саме вони відіграють ключову роль у війні.

Головні ролі у фільмі "Наші котики" зіграли Дмитро Тубольцев, Станіслав Бжезинський, Петро Микитюк, Дмитро Хом'як, Ярослав Федорчук, Віра Климковецька, Дмитро Ярошенко, Михайло Кукуюк, Сергій Солопай, Ігор Портянко, Роман Халаїмов, Володимир Бєляєв, Євгенія Муц, Алла Соколова, Михайло Єфремов.

Сценаристом та режисером-постановником виступив Володимир Тихий, а в крісла продюсерів сіли Марко та Уляна Супрун, Ігор Савиченко та Степан Бандера.

Прем'єра комедійного фільму "Наші котики" запланована на 30 січня 2020 року.