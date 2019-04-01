Нашумілий фільм "Дамбо" назвали найгіршою адаптацією від Disney

Анімаційний фільм "Дамбо" (Dumbo) вийшов на українські екрани в четвер, 28 березня. На нову адаптацію очікували всі шанувальники кінокартини про літаюче слоненя, а також прихильники кіностудії Disney. Проте фільм не виправдав очікувань глядачів і навіть отримав назву "найгіршої адаптації".

Один із найулюбленіших фільмів 1940-х років отримав адаптацію від кіностудії Disney. Знаючи про великі вкладення керівників у покращення сервісу та високі рейтинги раніше знятих римейків, глядачі очікували неймовірного видовища, якого не сталося. Як повідомляє видання, яке спеціалізується на аналітиці адаптації, Box Office Mojo, фільм "Дамбо" (Dumbo) є найгіршим римейком за останні декілька років.

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За перший вікенд у прокаті в Північній Америці кінокартина зібрала 45 мільйонів доларів. Тоді як "Попелюшка", яка побачила світ у 2015 році, стартувала з касовим збором 67,8 мільйона доларів, а "Красуня і чудовисько" 2017 року – 175 мільйонів доларів.