Нашумілий фільм "Джокер" встановив рекорд в американському прокаті: деталі

Днями на великий екран вийшов довгоочікуваний американський трилер "Джокер". Психологічна стрічка одразу стала тріумфатором у прокаті, зібравши рекордну суму грошей за перший вікенд.

Про рекорд нашумілої стрічки пише видання Variety. Як повідомляється у джерелі, фільм "Джокер" відзначився найбільшим успіхом з-поміж усіх інших прем'єр, що відбувалися у жовтні.

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Такий висновок кіноексперти зробили після того, як трилер зібрав 93,5 мільйона доларів у прокаті США за перший вікенд.

Попередній рекорд належав науково-фантастичному фільмові "Веном", головну роль у якому зіграв Том Гарді. Тоді картина зібрала за вихідні трохи більше, ніж 80 мільйонів доларів. У джерелі також зазначається, що "Джокер" лідирує і в міжнародному прокаті, де за перший вікенд збір коштів переважає 140 мільйонів доларів.



Кадр з фільму "Джокер" / IMDb

Чому фільм "Джокер" вважають нашумілим?Напередодні прем'єри психологічного трилера усіх американських надзвичайників, армію та поліцію приводили до максимальної бойової готовності через трагедію, що трапилася влітку 2012 року. Тоді в липні під час показу картини про Бетмена "Темний лицар: Відродження легенди" в одному з кінотеатрів міста Аурора, що в штаті Іллінойс, Джеймсу Голмсу вдалося пробратися на прем'єру з вогнепальною зброєю. Під час показу він зчинив стрілянину, через яку загинуло 12 людей, а 58 було поранено.