Судове слідство між Джонні Деппом та компанією News Group Newspapers триває вже два тижні в Королівському суді Лондона. Воно викриває безліч брудних і скандальних подробиць подружжя. Як то кажуть, чим далі в ліс – тим більше дров. Дізнайтесь всю історію того, що відбувається.

Як все починалося?

Джонні Депп та Ембер Герд познайомились на зйомках фільму "Ромовий щоденник" у 2011 році. Актор розповідає про знайомство так: "Тоді вона була дуже дружелюбна… Вона була красива і дуже цікавилася мною і моєю роботою, як мені тоді здавалося". Джонні каже, що не розумів, що насправді їй потрібні лише гроші. Бо як потім виявилося, жодної стрічки з Деппом Ембер не бачила. Все ж, у січні 2014-го дівчину помітили з обручкою, а 3 лютого 2015-го пара одружилась.

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Джонні Депп та Ембер Герд на прем'єрі "Ромового щоденника" у 2011 році / Getty Images

Пройшов тільки рік і 3 місяці, як Ембер подала на розлучення, посилаючись на домашнє насильство. Їй дістались два автомобілі і меблі з їхнього особняка в Лос-Анджелесі, а також два йоркширські тер’єри та кінь. Також Депп до суду виплатив колишній жінці 7 мільйонів доларів, які вона обіцяла віддати на благодійність.

Боротьба проти насильства чи суцільний наклеп?

Після розлучення акторка почала активно пропагувати боротьбу проти домашнього насильства. 2016 року в мережі з’явилось скандальне відео, де Джонні кричить, розкидає речі, виглядає п’яним. Хоч тоді Ембер заявляла, що не хоче дискредитувати чоловіка і буде намагатися видалити це відео. Однак, цікавим залишається момент публікації, адже кадри знято з її телефону. Також, 2019 року акторка написала в колонці The Washington Post про те, що з підліткового віку була жертвою насильства і зазнавала утисків, коли починала про це говорити. Тоді Джонні Депп позивався до суду, кажучи, що все це наклеп. Тоді він вимагав 50 мільйонів доларів.

Причина суду

27 квітня 2018 року в таблоїді The Sun Ден Вуттон написав статтю під назвою: "Сказитись можна: як Джоан Роулінг може щиро радіти тому, що домашній насильник Депп зіграє в новому фільмі "Фантастичні звірі"?" Ден Вуттон стверджував, що існують беззаперечні докази насильства, а Джоан Роулінг, схоже, не підтримує рух проти нього. Джонні Депп не міг мовчати: подав позов до суду на видання, оскільки цей матеріал заподіяв шкоду репутації актора. Його ексдружина виступала як свідок справи на стороні видання The Sun.



Джонні Депп та Ембер Герд у вересні 2015 року / Getty Images

Високий суд у Лондоні: аргументи Ембер Герд

Американська акторка стверджує, що Джонні Депп неодноразово перебував у стані алкогольного і наркотичного сп’яніння і вчиняв над нею моральне і фізичне насильство. Зокрема, йдеться про ситуацію, що сталась на святкуванні 30-річчя Ембер. За словами актриси, тоді Депп запізнився на день народження і прийшов не в гуморі. Він начебто отримав погані новини щодо своїх грошей, а дружина тоді не підтримала його і сказала, що розчарована. Згодом Джонні сказав, що пішов у ліжко. І тоді нібито повалив жінку на підлогу і тягнув її за волосся. Він також нібито кинув пляшку шампанського, яка розбилась об стіну. Сам актор заперечує акт насильства, але підтвердив, що пішов з вечірки, щоб не сваритись.

Іншим разом Джонні начебто повернувся під наркотиками й кинув в жінку телефон, який потрапив їй в око. Проте Мелісса Санчес, експерт з питань домашнього насильства, по відеозв’язку з Лондона повідомила, що коли оглядала її, то жодних слідів не було.



Ембер Герд біля приміщення суду в Лондоні / Getty Images

Теж відома ситуація про політ з Бостона до Лос-Анджелеса. Ембер стверджує, що тоді Депп також був у нетверезому стані, подружжя посварилося. Він кидався речами, бив та ображав Ембер. А потім заснув з морозивом, яке розтеклось по його штанах. Цей знімок акторка нещодавно оприлюднила. Джонні ж заперечує її слова і каже, що був дуже втомлений після 17-годинного робочого дня. А фото зроблене тільки для приниження.

Загалом повідомляють про 14 випадків агресії. У п’ятницю також пройшло слухання щодо сексуального насильства над Ембер. Але воно було закритим, тож зміст не розголошується.

Аргументи Джонні Деппа

У свою чергу, актор повідомляє те, що в їхньому подружжі саме вона була насильницею. "Було відчуття, що є якісь правила, її власна рутина, і якщо ти не грав за її правилами, виникала проблема". Наприклад, Джонні каже про випадок, коли вони сиділи перед телевізором і Ембер насильно клала його руку на своє стегно. Він повинен був приділяти увагу тільки їй.

Також Депп стверджує, що Ембер неодноразово била його. Видання The Daily Mail повідомляло про те, що в мережу потрапив запис розмови колишнього подружжя. Там жінка зізнається, що кинула в нього каструлю, оскільки деколи втрачає контроль над собою, але хоче виправитися. Адвокати також надали суду аудіозапис, де жінка зізнається, що вдарила його дверима. Ще в одному записі було чутно, як вони сперечаються, чи Ембер вдарила Джонні кулаком, чи лише дала ляпаса. Актор каже, що це було боляче, та вона відповідає: "Ти така дитина, подорослішай, Джонні!" Окрім цього, Депп розповідав про випадок, коли Ембер ледь не відрізала йому палець розбитою пляшкою.



Джонні Депп біля приміщення суду в Лондоні / Getty Images

Як докази, актор надав суду 87 відео з камер спостереження у домі, де колишня дружина проявляє агресію.

До слова, на ранок після вечірки в честь дня народження Ембер, прибиральниця дому надіслала Джонні фото, де на його ліжку були фекалії. Припущення, що це могли бути його собаки, актор відкидає, бо йоркширські тер’єри надто малі, щоб навіть вистрибнути на ліжко. Він також зазначає, що потім акторка у всьому зізналась і сказала, що це був просто пранк (жарт).

Ще Джонні Депп заявляв, що Ембер Герд нібито зраджувала йому через місяць після одруження. Зокрема, було оприлюднено фото з камер у ліфті пентгаузу, де жило подружжя. Там мільярдер Ілон Маск обіймає Ембер.



Ілон Маск та Ембер Герд, яка нібито зрадила Деппу / The Daily Mail

Працівники дому кажуть, що вона часто приводила винахідника до своїх апартаментів, а виходила з синцями на обличчі. Зокрема, в той день (21 травня), коли, за словами акторки, Депп кинув у неї телефон, синців не було. Як і наступного дня. Це повідомляють Александро Ромеро і Трініті Еспарса, що записали свої свідчення на відео.

Вже 27 травня і 4 червня з’явились сліди від пальців і синці, але тоді Джонні Деппа не було у місті. А згідно з свідченнями Герд, ні з ким, окрім Ілона Маска, в ті дні вона не зустрічалась. Адвокат Джонні впевнений: до слідів насильства на тілі акторки може бути причетний саме мільярдер.



Синці, які з'явились на обличчі Ембер Герд 27 травня / People

Сам Джонні Депп висловився про свою колишню дружину так: "Розважлива жінка-нарцис, соціопатка, яка страждає розладом особистості".

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Цікаві подробиці

Депп також додав одну деталь щодо зрад з Ілоном Маском. Подруга Герд, мовляв, повідомила йому про те, що коли пара була у пентгаузі, то насправді у домі був секс утрьох: Ілон, Ембер та британська модель Кара Делевінь. Можливо, остання теж буде давати свідчення.

В іще одному записі, представленому у суді, Депп говорить, що хоче позбутися болю і порізати себе ножем. Ембер ж заспокоює його та просить залишити ніж.

Цікава історія про червоні написи на стінах. Джонні свідчить, що тоді, коли Ембер ледь не відрізала йому палець, він і зробив ті написи, кров’ю, помадою і фарбою. Єдина фраза, яку точно можна розібрати: Good Luck ("Удачі").

У ході слідства також виявилось, що коли Лілі Роуз-Депп, дочці Джонні Деппа, було 12, актор радив, як їй поводитись, якщо запропонують покурити марихуану. Він сказав відмовитись і передати її далі. Але в 13 років Лілі все ж спробувала косяк разом зі своїм батьком. Вона була готова, і мала довіряти батькові.



Джонні Депп біля приміщення суду в Лондоні / Getty Images

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Що буде далі?

Свідчення на користь Джонні Деппа вже подали екскохані актора Ваннеса Параді й Вайнона Райдер, які не зазнавали з боку колишнього партнера насильницьких дій. Суд між ним та News Group Newspapers триватиме три тижні до 27 липня. Якщо виграє Джонні Депп, то отримає компенсацію і з’явиться можливість бойкотувати The Sun. Якщо ж ні – репутація актора, швидше за все, ще більше постраждає і він буде змушений виплатити компенсацію виданню. Щодо позову проти Ембер Герд на 50 мільйонів доларів за статтю у The Washington Post, то суд цієї справи буде проходити наступного року. Тож нехай виграє правда.

Автор: Марія Касій