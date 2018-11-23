Наскільки рімейк до "Король Лев" схожий з легендарним мультфільмом: яскраве порівняння

Поки режисери фільму "Король Лев" хизуються першим тизером, у мережі палко обговорюють новинку. Прихильники вирішили порівняти відому історію, зняту в 1994 та 2018 роках.

"Король Лев": що відомо про мультфільм

Відома кінокомпанія Disney створила мультфільм "Король Лев" ще в 1994 році. Відтоді історію про левеня Сімбу переглянули мільйони людей у всьому світі. Хоч з часу прем'єри минуло понад 24 роки, мультфільм і досі має значну популярність.

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За сюжетом, Сімба переживає велику втрату – смерть свого батька через злісного дядька Шрама. Левеня проходить чималі випробування, щоб повернутись до африканської савани та поборотись за престол.

Чому варто дивитись "Король Лев" 2019 року?

Минуло майже чверть століття, як популярну історію вирішили екранізувати. Щоб рімейк до "Король Лев" був максимально реалістичним, творці нової кінострічки комбінуватимуть CGI-графіку з "живими" кадрами.

За нелегку роботу взявся режисер Джон Фавро, який відомий у Голлівуді своїми бездоганними роботами, серед яких – "Залізна людина", "Книга джунглів" та "Месники". Знаменитість вже представив перший офіційний тизер до "Король Лев", який вже підкорює мережу. Світова прем'єра кінострічки запланована на 17 липня 2019 року.

Дивіться трейлер до фільму "Король Лев" (відео):

Реакція мережі на трейлер "Король Лев"

Рімейк до популярного мультфільму вже викликав чималий резонанс. Користувачі мережі одразу ж взялись порівнювати кадри з легендарного "Короля Лева" 1994 року та майбутньої новинки кіно. У BoredPanda з'явились приголомшливі кадри, які показують, наскільки автори детально відтворюють відомий мультфільм.

Дивіться відео порівняння двох екранізацій "Короля Лева":