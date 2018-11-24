Наскільки виріс син Джамали: чарівні фото

Популярна співачка Джамала поділилась з прихильниками знімком, на якому частково видно обличчя її сина. Фото з'явилось у блозі артистки.

Сьогодні, 27 грудня маленькому Еміру виповнилось 9 місяців. У знаковий для родини день Джамала опублікувала чарівний знімок, який розбурхав мережу. Зірка вперше засвітила обличчя свого сина.

Читайте також: Зірковий бебі-бум 2018: Джамала, Єва Лонгорія, Тарабарова та інші знаменитості стали матусями

"9 місяців – дуже важлива дата для людини. У момент, коли дізнаєшся, що в тобі зародилося нове життя, рахунок починає йти на тижні. І все одно ти весь час тримаєш в голові 9 місяців, як термін дива! Воно відбувається! Слава Богу! А потім це чудо в свої 9 місяців вже видає звуки, схожі на слова, точно дізнається тебе з декількох людей, відгукується на своє ім'я і навіть танцює, коли чує голос мами", – поділилась Джамала.

Сімейним фото поділився і чоловік Джамали – Сеїт-Бекір Сулейманов. Два знімки зроблені в чорно-білих кольорах, що додає ще більшої чарівності.

Варто зазначити, що раніше Джамала наповнювала свій блог милими знімками з сином. Однак немовля вона фотографувала так, щоб прихильники могли побачити потилицю дитину, або ж ручки чи ніжки.