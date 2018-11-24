Наскільки виріс син Джамали: чарівні фото

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Джамала показала сина
Джамала показала сина / Instagram / @jamalajaaa

Популярна співачка Джамала поділилась з прихильниками знімком, на якому частково видно обличчя її сина. Фото з'явилось у блозі артистки.

Сьогодні, 27 грудня маленькому Еміру виповнилось 9 місяців. У знаковий для родини день Джамала опублікувала чарівний знімок, який розбурхав мережу. Зірка вперше засвітила обличчя свого сина. 

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"9 місяців – дуже важлива дата для людини. У момент, коли дізнаєшся, що в тобі зародилося нове життя, рахунок починає йти на тижні. І все одно ти весь час тримаєш в голові 9 місяців, як термін дива! Воно відбувається! Слава Богу! А потім це чудо в свої 9 місяців вже видає звуки, схожі на слова, точно дізнається тебе з декількох людей, відгукується на своє ім'я і навіть танцює, коли чує голос мами", – поділилась Джамала. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

Сімейним фото поділився і чоловік Джамали – Сеїт-Бекір Сулейманов. Два знімки зроблені в чорно-білих кольорах, що додає ще більшої чарівності. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Seit-Bekir Suleimanov (@s_bekir)

Варто зазначити, що раніше Джамала наповнювала свій блог милими знімками з сином. Однак немовля вона фотографувала так, щоб прихильники могли побачити потилицю дитину, або ж ручки чи ніжки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

 

Теги: LifeStyle Діти і неповнолітні Джамала Музика
Джерело: 24 Канал
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