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Наскільки змінились голлівудські актори за час кар'єри: промовисті фото

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Як актори виглядали на початку кар'єри
Як актори виглядали на початку кар'єри / Instagram / @ardgelinck

Дивлячись на представниць Голлівуду, можна з впевненістю сказати, що час не має влади над їхньою красою. Дженніфер Еністон, Ніколь Кідман, Дженніфер Лопес чи Джулія Робертс – ці відомі красуні і після десятків років кар'єри виглядають неперевершено. Та наскільки зірки змінились від початку роботи в Голлівуді – дізнавайтесь у цікавій добірці.

Зазирнути в минуле вирішив майстер Photoshop Ард Гелінк. Художник розпочинав проєкт, як звичайне хобі, що переросло у масштабну справу, якою він залюбки хизується в інстаграмі.

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За задумом, чоловік поєднує минуле і сьогодення. Робить він це завдяки знімкам знаменитих людей, демонструючи публіці, як зірки виглядали до світової слави та тепер. Королівська родина, співаки, письменники чи актори – чимало селебрітіз вже потрапили "під приціл" Арда Гелінка. Зокрема, героями його проєкту стали Дженніфер Лопес, Бред Пітт, Дженніфер Еністон, Джулія Робертс, Демі Мур, Г'ю Грант, Дженніфер Лопес, Джастін Бібер та інші. 

Цікаво, що за час роботи Гелінк створив і власний стиль. Він настільки майстерно поєднує фото різних часів, що глядачі могли б сумніватись, що знімки – це всього лише колаж. Не вірите – тоді переконайтесь у добірці фото. 

Джордж Клуні

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ard Gelinck (@ardgelinck)

Майкл Джей Фокс

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ard Gelinck (@ardgelinck)

Дженніфер Лопес

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ard Gelinck (@ardgelinck)

Двейн Джонсон

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ard Gelinck (@ardgelinck)

Аль Пачіно

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ard Gelinck (@ardgelinck)

Емма Вотсон

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ard Gelinck (@ardgelinck)

Джеймі Лі Кертіс

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ard Gelinck (@ardgelinck)

Г'ю Грант

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ard Gelinck (@ardgelinck)

Сандра Буллок

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ard Gelinck (@ardgelinck)

Джулія Робертс

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ard Gelinck (@ardgelinck)

Роберт де Ніро

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ard Gelinck (@ardgelinck)

Брюс Вілліс

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ard Gelinck (@ardgelinck)

Бред Пітт

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ard Gelinck (@ardgelinck)

Дженніфер Еністон

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ard Gelinck (@ardgelinck)

Ніколь Кідман

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ard Gelinck (@ardgelinck)

Раян Рейнольдс

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ard Gelinck (@ardgelinck)

Ентоні Гопкінс

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ard Gelinck (@ardgelinck)

Деніел Редкліфф

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ard Gelinck (@ardgelinck)

 

Автор: Юлія Михайлова
Теги: Джордж Клуні Дженніфер Лопес Джулія Робертс Бред Пітт Дженніфер Еністон Голлівуд LifeStyle Кіно
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