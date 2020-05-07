Наскільки змінились голлівудські актори за час кар'єри: промовисті фото

Дивлячись на представниць Голлівуду, можна з впевненістю сказати, що час не має влади над їхньою красою. Дженніфер Еністон, Ніколь Кідман, Дженніфер Лопес чи Джулія Робертс – ці відомі красуні і після десятків років кар'єри виглядають неперевершено. Та наскільки зірки змінились від початку роботи в Голлівуді – дізнавайтесь у цікавій добірці.

Зазирнути в минуле вирішив майстер Photoshop Ард Гелінк. Художник розпочинав проєкт, як звичайне хобі, що переросло у масштабну справу, якою він залюбки хизується в інстаграмі.

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За задумом, чоловік поєднує минуле і сьогодення. Робить він це завдяки знімкам знаменитих людей, демонструючи публіці, як зірки виглядали до світової слави та тепер. Королівська родина, співаки, письменники чи актори – чимало селебрітіз вже потрапили "під приціл" Арда Гелінка. Зокрема, героями його проєкту стали Дженніфер Лопес, Бред Пітт, Дженніфер Еністон, Джулія Робертс, Демі Мур, Г'ю Грант, Дженніфер Лопес, Джастін Бібер та інші.

Цікаво, що за час роботи Гелінк створив і власний стиль. Він настільки майстерно поєднує фото різних часів, що глядачі могли б сумніватись, що знімки – це всього лише колаж. Не вірите – тоді переконайтесь у добірці фото.

Джордж Клуні

Майкл Джей Фокс

Дженніфер Лопес

Двейн Джонсон

Аль Пачіно

Емма Вотсон

Джеймі Лі Кертіс

Г'ю Грант

Сандра Буллок

Джулія Робертс

Роберт де Ніро

Брюс Вілліс

Бред Пітт

Дженніфер Еністон

Ніколь Кідман

Раян Рейнольдс

Ентоні Гопкінс

Деніел Редкліфф