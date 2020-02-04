Наскільки зросли касові збори від українського кіно: вражаючі цифри

Останнім часом в українському суспільстві активно обговорють вітчизняний кінематограф і його якість. Є чимало української продукції, яка фінансується з бюджету, однак про яку ми практично не чули через брак піару. Проте все ж держпідтримка постійно зростає. Детальніше про прибуток від українського кінематографу – читайте у матеріалі.

164 – таку кількість фільмів виготовлено в Україні за підтримки Держкіно з 2014 по 2018 рік.

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У прокат вийшло 94 стрічки, з яких 48 мали держфінансування. На 100% з держбюджету підтримується дитяче, авторське та дебютне кіно. На 80% держава готова профінансувати ігрове кіно, документальні та анімаційні роботи. Ще до 50% можуть отримати українські серіали.



На 100% з держбюджету підтримується дитяче, авторське та дебютне кіно

Якщо в 2014 році українські фільми переглянули 451 тисяча глядачів, то вже у 2018 році на українські фільми прийшло 2,5 мільйона людей.

За цей період касові збори зросли від 16,6 мільйонів до 200 мільйонів у 2018 році.



Різниця касових зборів у 2014 та 2018 роках

У 2020 році держава виділить на вітчизняний кінематограф 775 мільйонів гривень.



Скільки виділить держава на українське кіно у 2020 році

Дані: "Слово і Діло".

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