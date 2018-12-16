Насолоджувались одна одною, – Даша Астаф'єва розповіла про поцілунок з Ольою Поляковою

Одна з найепатажніших співачок України Даша Астаф'єва спробувала себе у ролі акторки. Під час зйомок комедії "Свінгери" зірка палко поцілувала Олю Полякову.

Як відомо, Оля Полякова та Даша Астаф'єва зіграли головні ролі в українській комедії "Свінгери 2". В основі сюжету фільму – дві подружні пари, які, щоб урізноманітнити своє життя, вирішили помінятись партнерами. В одній з пікантних сцен героїні фільми палко цілуються.

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У програмі "Світське життя" Даша Астаф'єва вирішила прокоментувати відверту сцену. За словами співачки, кожна дівчина має такий досвід, тому в цьому нічого епатажного не вбачає.

Хто не цілувався зі своєю подругою? Та я не вірю. 98 відсотків дівчат це робили або в тверезому, або в не дуже стані. І нічого такого у поцілунку з жінкою немає для мене. Ми просто отримували задоволення і насолоджувалися одна одною. Це абсолютна норма,

– зізналась Даша Астаф'єва.



Оля Полякова та Даша Астаф'єва у комедії "Свінгери 2" / скріншот

На знімальному майданчику, за словами артистки, вони з Ольою Поляковою були досить сором'язливими.

"От ми домовляємося, хто перший буде починати поцілунок? І так це тривожно, незважаючи на те, що і Оля секс-символ, і мене неодноразово називали секс-символом. Але ми такі дуже цнотливі на майданчику", – додала Даша Астаф'єва.

До слова, прем'єра комедії "Свінгери 2" запланована на 7 березня 2019 року. Головні ролі у кінострічці виконали Оля Полякова, В'ячеслав Довженко, Михайло Кукуюк, Даша Астаф’єва, Анна Саліванчук та Олексій Вертинський.