Українська співачка Джамала майже 2 тижні тому стала вдруге мамою. Жінка народила другого сина і вже назвала його Селім-Гірай. Однак у час другої вагітності артистка встигла взяти участь у різних фотосесіях, результати якої оприлюднює досі. Одну з таких Джа презентувала 1 липня.

Чергова фотоісторія відбулась у фотостудії за участю її чоловіка Сеїта-Бекіра та старшого сина Еміра-Рахмана. Співачка на знімках має ще чималий живіт, тому можна констатувати, що зйомка відбулась незадовго до пологів. Для нової фотосесії всі сім'я Джамали одягнула речі з деніму, рекламуючи модне ательє Second Floor.

Цікаво Джамала показала прогулянку з новонародженим сином: яскраві фото замилували мережу

На знімках Джамала постала у стильній обтягуючій сукні сірого кольору та джинсовому тренчі з поясом, в той час як чоловік та син одягнули костюми з деніму. Українській співачці зробили ніжний макіяж та випрямили волосся, тому жінка виглядала в кадрі дуже органічно та красиво.

"Denim family look", – лаконічно підписала фотографії Джа в інстаграмі, що перекладається як джинсовий сімейний образ. Автором знімків стали Наталія Єресько та Олена Брикіна.

Для перегляду всіх фотографій гортайте праворуч: