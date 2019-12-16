Наступна частина "Зоряних війн" може вийти в новому форматі

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"Зоряні війни: Сходження Скайвокера" / Pinterest

Хто цікавиться Всесвітом "Зоряних війн", знає, що раніше творці працювали над фільмами, створюючи по три епізоди для однієї серії. Однак вже 10 частина фільму має шанс представляти новий формат, над яким вже почали працювати творці саги.

Про це повідомляється на сайті LA Times.

До речі, зірка "Володаря перснів" покинув серіал через напружений графік зйомок

Як відомо, IX епізод "Зоряних війн", який отримав назву "Скайовокер. Сходження", вийде у великий прокат вже 20 грудня, а українська прем'єра запланована на 19 грудня. Ця частина буде завершальною у сиквел-трилогії фільмів про рід Скайвокерів.

Після виходу 9 частини чекати на новий фільм доведеться не швидше, ніж у 2022 році. Як зазначається у джерелі, станом на грудень 2019 року сценарист "Останніх джедаїв" Раян Джонсон розробляє ідею для нового епізоду. Однак після завершення ери Скайвокерів творці мають намір змінити формант подачі фільмів від "Зоряних війн".

Глава Lucasfilm Кетлін Кеннеді підтвердила цю інформацію. Вона заявила, що готова виділити більше часу на створення сюжетів, які точно не повинні перетворитися у звичну для глядачів трилогію. Також Кетлін зізналася, що над одним із майбутніх фільмів працюватиме голова Marvel Studios Кевін Фейдж.

Також мережею ширяться чутки, що Кетлін Кеннеді передасть свій пост Джону Фавро і Дейву Філоні, а сама відмовиться від виконання обов'язків глави Lucasfilm.

Зоряні війни 9: трейлер українською дивитися онлайн

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Зоряні війни Marvel
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