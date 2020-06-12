Настя Каменських поділилася ефективними вправами для сідниць: фото
Популярна українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, вкотре поділилася з прихильниками корисними порадами. Цього разу вона назвала комплекс вправ, які допоможуть підкачати сідниці.
На особистій сторінці артистки в інстаграмі з'явилося фото, на якому вона показала апетитні форми. У дописі NK розповіла, що потрібно зробити для того, щоб отримати накачані сідниці.
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Вправи для сідниць від Насті Каменських
Присід з широким розведенням ніг
- Вправа чудово підходить для сідниць, ніжок і внутрішньої частини стегна.
- Станьте рівно, але при цьому зберігайте природний прогин в попереку. Розставте ноги в сторони, а стопи мають бути назовні. Відведіть таз назад і на вдиху зробіть присід до того рівня, щоб ваші стегна були паралельні до підлоги. Коліна не повинні з'їжджатися всередину. На виході піднімайтеся, стискаючи сідниці.
Сідничний місток
- Вправа для тих, кому складно присідати.
- Ляжте на спину. Ноги зігніть в колінах, повільно піднімайте їх та опускайте таз. При цьому верхня частина тіла має бути нерухомою. Під час підйому необхідно напружити сідниці, а після – не опускати таз до кінця на підлогу.
Відведення ніг назад з упором на підлогу
- Станьте на коліна на підлозі або на килимку. Упріться витягнутими руками в підлогу на ширині плечей. Не прогинайте поперек. Піднімайте одну ногу доти, доки ваші стегна не будуть паралельними корпусу. На верхій точці стисніть сідниці. Поверніться у вихідне положення і повторіть рухи з іншою ногою.
Для початку необхідно виконувати кожну вправу п'ятнадцять разів по три підходи. Коли ви зрозумієте техніку і відчуєте свої м'язи, поступово додавайте обтяжнювачі. Необхідно почати з 1 кілограма і збільшувати вагу.