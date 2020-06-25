Популярна українська співачка Настя Каменських вирішила поділитися рідкісним фото, на якому позує разом із чоловіком, репером Потапом та домашнім улюбленцем Мімі. Кадр замилував мережу та викликав активні обговорення серед шанувальників артистки.

Світлина з'явилася на особистій сторінці співачки в інстаграмі. Настя рідко показує у фотоблогу сімейні фотографії, тому цей допис її підписники не залишили без уваги.

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Кумедне фото було зроблене у заміському будинку зіркової пари. Виконавиця позувала у футболці пудрового кольору з чорним написом та джинсовій спідниці. Її вуха прикрашали великі сережки-кільця. Волосся NK вклала у звичні кучері, а на обличчі зробила макіяж у коричневих відтінках.

Потап зображений поруч із дружиною у білій футболці та сірих штанах. Серед аксесуарів його образ доповнював чорний годинник.

Та найбільшу увагу фанатів привернув домашній улюбленець подружжя. Собачка Мімі розвеселила господарів, які не приховували своїх емоцій перед камерою.

Ось так проводити ранок – разом і з усмішкою – це те, що заряджає енергією і настроєм на весь день! І я точно знаю, що день буде чудовим,

– написала в публікації Каменських.



Настя Каменських з Потапом та Мімі / Instagram / @kamenskux

За декілька годин світлину вподобали понад 100 тисяч разів. У коментарях користувачі мережі зазначають, що пара виглядає неперевершено, та висловлюють захоплення.