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Настя Каменських похизувалась пишним бюстом у топі: гаряче фото

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Настя Каменських показала сексуальні фото
Настя Каменських показала сексуальні фото / Instagram / @kamenskux

Українська співачка Настя Каменських вкотре розбурхала мережу. Артистка опублікувала сексуальне фото в топі, який підкреслив струнку фігуру та пишні форми.

Знімок з'явився на інстаграм-сторінці Насті Каменських та одразу ж привернув увагу її прихильників. Знаменита українка позувала у чорному топі з принтом у золотисті ланцюги, що нагадував латиноамериканський стиль. Топ підкреслив пружні груди Насті Каменських, що розбурхало мережу. 

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До сексуального вбрання співачка підібрала золотий перстень оригінального дизайну та круглі сережки. Волосся Настя Каменських вирішила не сплітати в улюблений пучок, що додало ефектності кадру. А вже у дописі успішна красуня закликала прихильників любити себе. 

Почніть новий день з любові до себе. Адже людина здатна сповна полюбити навколишній світ тільки тоді, коли полюбить саму себе,
 закликала Настя Каменських.

"І не забудьте усміхнутись", – додала вона, опублікувавши не менш спекотне фото. Цього разу Настя Каменських красувалась у світлому вбранні, яке оголювало її груди. 

 

Автор: Надія Біленко
Теги: Новини України Настя Каменських LifeStyle
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