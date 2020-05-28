Настя Каменських похизувалась пишним бюстом у топі: гаряче фото
Українська співачка Настя Каменських вкотре розбурхала мережу. Артистка опублікувала сексуальне фото в топі, який підкреслив струнку фігуру та пишні форми.
Знімок з'явився на інстаграм-сторінці Насті Каменських та одразу ж привернув увагу її прихильників. Знаменита українка позувала у чорному топі з принтом у золотисті ланцюги, що нагадував латиноамериканський стиль. Топ підкреслив пружні груди Насті Каменських, що розбурхало мережу.
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До сексуального вбрання співачка підібрала золотий перстень оригінального дизайну та круглі сережки. Волосся Настя Каменських вирішила не сплітати в улюблений пучок, що додало ефектності кадру. А вже у дописі успішна красуня закликала прихильників любити себе.
Почніть новий день з любові до себе. Адже людина здатна сповна полюбити навколишній світ тільки тоді, коли полюбить саму себе,
– закликала Настя Каменських.
"І не забудьте усміхнутись", – додала вона, опублікувавши не менш спекотне фото. Цього разу Настя Каменських красувалась у світлому вбранні, яке оголювало її груди.