Популярна українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, перебувала на ізоляції разом із чоловіком Потапом у заміському будинку. У черговому дописі артистка зізналася, що дуже сумує за друзями.

Настя Каменських, як і багато знаменитостей, на карантині багато часу приділяє спілкуванню з шанувальниками. Вона проводить прямі ефіри, ділиться корисними відео. Також показує стильні домашні вбрання, які допоможуть завжди виглядати неперевершено.

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На особистій сторінці Насті в інстаграмі з'явився черговий допис. Вона продемонструвала свій аутфіт вихідного дня та розповіла про те, за чим сумує.

Образ Насті Каменських

NK одягнена в яскраву сорочку оранжевого кольору. Кучеряве волосся зібрала у хвостик, а на обличчі зробила ніжний макіяж з акцентом на очах та нюдовим блиском на губах. Серед аксесуарів обрала великі сережки-кільця та стильні каблучки золотистого кольору. Також співачка зробила ніжний манікюр.

За чим NK сумує на карантині?

Настя зазначила, що в суботу завжди приємніше прокидатися, ніж в інші дні, адже попереду два вихідних. І карантин послабили, тепер можна виходити на вулицю, гуляти в улюблених місцях.

Зірка зізналася, що мріє скоріше зустрітися з друзями та посидіти разом у затишній кав'ярні на терасі.