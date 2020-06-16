Зіркове подружжя всіляко намагається тримати своє тіло в тонусі й робить це в досить романтичний спосіб. Настя Каменських і Потап влаштували волопрогулянку за містом, присвятивши час спорту та одне одному одночасно.

Яскравими фото з сімейної прогулянки знаменитості поділилися в інстаграм-профілях. Під час тривалого карантину Настя та Потап вдосталь насолодилися спільним дозвіллям й вигадують нові безпечні способи розваг. Так, артисти вирушили на прогулянку стильними велосипедами.

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Настя Каменських обрала короткі чорні велосипедки, які були справжнім трендом минулого літнього сезону, й білу футболку оверсайз з принтом. Спортивний образ завершили світлі кросівки. Співачка позувала поблизу розкішних маєтків, один з яких, очевидно, належить подружжю, на яскраво-салатовому велосипеді з білими колесами, який став невід'ємним стильним елементом її нового фото.

Потап "осідлав" білий велосипед, а для спортивного дозвілля обрав білу футболку, коричневі шорти та крокси. Зірки не стали деталізувати, скільки кілометрів вони подолали, проте такий відпочинок точно зарядив не лише позитивними емоціями, а й позитивно вплинув на тіло.