Популярна українська виконавиця Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, розбурхала мережу стильним літнім образом. Зірка показала актуальне вбрання для теплих днів.

Зірки шоу-бізнесу активно готуються до літа. Вони діляться з прихильниками варіантами стильних аутфітів, проте не поспішають планувати відпустки, адже пандемія коронавірусу цього року внесла значні корективи у плани більшості мешканців планети. Проте не можна забувати, що навіть вдома необхідно виглядати неперевершено. NK на особистій сторінці в інстаграмі поділилася своїм варіантом яскравого образу.

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Яскравий образ Насті Каменських

Настя на карантині багато часу приділяє спілкуванню зі своєю армією прихильників і ледь не щодня показує свій look. Її 5-мільйонна аудиторія підписників з радістю коментує нові публікації.

Чергові фото артистки викликали неабиякий ажіотаж в мережі. Каменських зображена на них в шкіряних обтягуючих штанах чорного кольору та яскраво-рожевому топі з оголеною спиною. Зірка доповнила свій образ широким чорним поясом. Таке вбрання гарно підкреслило струнку фігуру знаменитості та її спокусливі форми.

Серед аксесуарів NK обрала сережки у формі сердечок, годинник, браслети та мінімалістичні підвіски. Волосся вона вклала у звичні кучері, а на обличчі зробила макіяж в коричневих відтінках та з акцентом на очах.



Настя Каменських у рожевому топі / Instagram / @kamenskux



Яскравий образ Насті Каменських / Instagram / @kamenskux