Популярна українська співачка підтримує розкішну форму та ділиться особистими порадами з мільйонами українців. Проте шлях Насті Каменських до ідеального тіла був сповнений невдалими спробами схуднення, які завершувалися головним болем та відсутністю сну.

Життєвим досвідом Настя Каменських, яка нині відома під творчим псевдонімом NK, поділилася на особистій сторінці в інстаграмі. Під час карантину вона мотивує шанувальниць на роботу над собою. Проте співачка не приховує, що, борючись за бездоганність, неодноразово помилялася й сама. Так, зірка виснажувала себе дієтами, що негативно позначалося на її здоров'ї та самопочутті.

Читайте також У сітчастій кофті: Настя Каменських розбурхала мережу пікантним образом та гарячими танцями

Випадок, який пригадала Настя Каменських під час спілкування з фоловерами у прямому ефірі, стався три роки тому, незадовго після перелому ноги та двох операцій. Тривала реабілітація позначилася на фігурі пишнотілої знаменитості зайвими кілограмами. Тоді зірка вирушила в тур та розуміла, що на сцені перед тисячною аудиторією повинна виглядати стрункою. Вона наважилася на сувору дієту, споживаючи їжу лише в чистому вигляді (без солі та спецій) та маленькими порціями.

Проте такий режим харчування негативно вплинув на її організм. Попри виснаження та головні болі, вона продовжувала дотримуватися дієти понад два місяці.

Ввечері від голоду в мене так сильно боліла голова, що я не могла лягти спати. Боже, як мені було погано,

– зізналася Настя Каменських.

Артистка зауважила, що не менших труднощів завдавало те, що її колеги-музиканти під час зупинок на заправках постійно їли шкідливу їжу, спокушаючи співачку апетитними запахами. Проте на той час вона не зрадила своїй цілі схуднути. Зараз NK не вдається до таких жорстких дієт, а сповідує режим правильного здорового харчування та займається спортом.