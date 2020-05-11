Настя Каменських розповіла, що усе найкраще взяла від батьків
Популярна українська виконавиця Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, зізналася, що все найкраще взяла від мами. Саме Лідія Петрівна зробила великий внесок у розвиток творчої кар'єри артистки.
Вчора, 10 травня, було свято у найрідніших для кожного людей – матерів. Знаменитості також долучилися до привітань і висловлювали подяку та любов до неньок у мережі. Не залишилася осторонь і Настя Каменських. У коментарі виданню "Сегодня. Lifestyle" вона розповіла, який вклад у її життя зробили батьки.
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NK зізналася, інколи їй здавалося, що вона постійно зайнята і дитинство проходить повз неї. Та працелюбність і мамина підтримка допомогли їй стати тою, ким вона є зараз.
Я вдячна батькам. Все найкраще взяла від них. Я народилася в музичній сім'ї і з дитинства була оточена музикою. Мене привчили, що досягти успіху можна завдяки наполегливій праці,
– розповіла артистка.
Настя Каменських з мамою / Фото з відкритих джерел
Настя поділилася, що мама водила її на різні гуртки, а їй, як дитині, хотілося грати з подружками, гуляти. День був розписаний ледь не по хвилинах: балет, вокал, фортепіано, іноземні мови. Таке навантаження не всі можуть витримати, проте Лідія Петрівна змогла прищепити Каменських любов до самодисципліни. Вона виховала доньку у бажанні до розвитку, завжди казала, що треба досягати своїх цілей і ніколи не зупинятися, як би важко не було.