Настя Каменських розповіла, які 3 країни змінили її життя

Популярна українська співачка Настя Каменських на карантині знаходить час не лише для домашніх фотосесій, порад та онлайн тренувань. Нещодавно виконавиця випустила кліп "Воспоминания", який наповнений кадрами з подорожей та найкращих життєвих моментів.

У новій відеороботі Настя Каменських створила своєрідний колаж спогадів з найбільш знакових поїздок у своєму житті. На кадрах вона досить часто постає зі своїм коханим Потапом. В коментарі LifeStyle 24 зірка розповіла, що ідея створити зворушливу композицію їй прийшла під час перегляду фотографій на телефоні, повідомляє 24 канал.

До теми Настя Каменських показала ексклюзивні кадри з Потапом у кліпі "Воспоминания"

Романтична відеоробота спогадів неабияк сподобалася прихильникам, тож за декілька днів кліп зібрав майже 2 мільйони переглядів. Настя Каменських часто подорожує та відкриває для себе нові країни. Так, в ексклюзивному коментарі для РБК-Україна, виконавиця розповіла про 3 країни, які назавжди змінили її життя та світогляд.

Італія

Відомо, що Настя Каменських в дитинстві росла в Неаполі, тож саме з Італією її пов’язують чудові спогади та особливий зв’язок. Співачка згадувала в одному зі своїх інтерв’ю, що тамтешні жителі сприймали її за італійку, тож, аби довести, що вона українка, їй доводилося переходити на українську чи російську мову.

Настя Каменських в Італії / Фото з Instagram

"Мені дуже близький темперамент італійців, їх любов до життя, відкритість, щирість. Мене досі дивує те, що з кожним візитом в Італію, ця країна відкривається абсолютно по-новому. У ній є місце для будь-якого настрою: хочете романтику – Флоренція, Венеція для вас; доторкнутися до давньої історії та відчути дух часу – ласкаво просимо в Рим; любите ніжитися на пляжі – їдьте в Позітано, де різнокольорові будиночки на схилах гір створюють райдужний контраст з бірюзою моря. Це країна приємних контрастів з неймовірною історією і надзвичайно життєрадісними людьми, і яке ж було щастя рости і пізнавати світ саме там", – зазначила співачка.

США

З Америкою Настю Каменських пов'язує дуже багато знакових подій у її житті. Саме у США її запросили презентувати свій перший англо-іспаномовний трек Peligroso, який потрапив у авторитетний музичний чарт Billboard.

NK згадує, що розповідала про Україну та свою творчість на топових ранкових шоу з мільйонною аудиторією. У 2018 році зірка вперше дала своє інтерв’ю іспанською мовою в прямому ефірі.

Америку люблю дуже. Маямі з його безкрайніми пляжами і шумом океану, Нью-Йорк з його невгамовним ритмом життя, Лос-Анджелес з його мальовничими пагорбами і палючим сонцем. Кожне місто таке різне, але однаково приносить задоволення, радість та круті спогади,

– розповіла виконавиця.

Мексика

Відомо, що батьки Насті Каменських – музиканти. Тож коли артистка ще була маленькою, вони гастролювали по всьому світу і в одному зі своїх турів зупинилися в Мексиці.

Я з цікавістю розглядала звідти їхні фотографії, а коли вони збиралися з друзями, то завжди співали місцеві пісні іспанською мовою. Улюбленою моєю була, до речі, Cucurrucucu Paloma. І завжди мені дуже хотілося потрапити на ті вулиці з батьківських фотографій,

– згадала виконавиця.

Саме в Мексику співачку запросили після успіху Peligroso презентувати свій новий трек Elefante. За її словами треба не переставати мріяти і тоді все неодмінно вийде.

"Я не могла повірити, що через багато років я привезла за океан не лише свою творчість, а й частинку своєї рідної культури. Ця країна виявилася такою контрастною, якою я собі її уявляла: Мехіко-сіті з його активним життям, романтичний Канкун зі своїми білосніжними пляжами і привітним сонцем, найдавніші міста майя та можливість доторкнутися до дива світу. Все це зібрано в одній країні і доповнено неймовірно доброзичливими людьми, запальним темпераментом і невичерпним позитивом", – заявила співачка.