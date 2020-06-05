Популярна українська співачка Настя Каменських дотримується режиму правильного харчування та займається спортом. NK вирішила поділитися з шанувальниками своїм раціоном, який допомагає їй тримати себе у чудовій фізичній формі.

У дописі на особистій інстаграм-сторінці Настя Каменських зазначила, що підписники часто питають у неї про раціон здорового харчування. Тому виконавиця вирішила розповісти, що їсть протягом дня.

До теми Настя Каменських розповіла про невдалий досвід схуднення: Від голоду боліла голова

Настя зазначила, що вона їсть 5 разів на день в один і той самий час. Робить перерву між прийомами їжі, яка триває 3 години. Артистка каже, що так виробляється харчова звичка і це впливає на швидкість обміну речовин. Порції такого розміру, щоб насититися.

Раціон Насті Каменських

Сніданок

Вівсянка або овечий йогурт (без добавок). До цього співачка додає ягоди або фрукти, трохи горіхів.

Перший перекус

Омлет з авокадо або огірком. До зелені додає ще рукколу, листя салату і базилік. Омлет робить тільки зі збитих яєць. Без молока або вершків. Каменських наголошує, що так набагато корисніше.

Обід

Варіанти білка: відварна куряча грудка, стейк із яловичини на грилі, парова куряча котлета,риба (сібас, дорадо) на грилі, морепродукти.

Варіанти гарніру: гречка, коричневий рис, кіноа.

Салат з овочів на оливковій олії.

Вечеря

Варіанти основної страви: м'ясо, риба, морепродукти.

Салат із зелені на оливковій олії.

Другий перекус

150 г сиру (5% жирності).

Чашка чорного чаю без цукру.

Артистка також зазначила, що протягом дня дозволяє собі одну чашку чаю і одну чашку кави з рослинним (мигдальним або кокосовим) молоком. Також щодня випиває півтора або два літри води.