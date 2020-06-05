Настя Каменських розсекретила свій раціон для стрункої фігури
Популярна українська співачка Настя Каменських дотримується режиму правильного харчування та займається спортом. NK вирішила поділитися з шанувальниками своїм раціоном, який допомагає їй тримати себе у чудовій фізичній формі.
У дописі на особистій інстаграм-сторінці Настя Каменських зазначила, що підписники часто питають у неї про раціон здорового харчування. Тому виконавиця вирішила розповісти, що їсть протягом дня.
До теми Настя Каменських розповіла про невдалий досвід схуднення: Від голоду боліла голова
Настя зазначила, що вона їсть 5 разів на день в один і той самий час. Робить перерву між прийомами їжі, яка триває 3 години. Артистка каже, що так виробляється харчова звичка і це впливає на швидкість обміну речовин. Порції такого розміру, щоб насититися.
Раціон Насті Каменських
Сніданок
- Вівсянка або овечий йогурт (без добавок). До цього співачка додає ягоди або фрукти, трохи горіхів.
Перший перекус
- Омлет з авокадо або огірком. До зелені додає ще рукколу, листя салату і базилік. Омлет робить тільки зі збитих яєць. Без молока або вершків. Каменських наголошує, що так набагато корисніше.
Обід
- Варіанти білка: відварна куряча грудка, стейк із яловичини на грилі, парова куряча котлета,риба (сібас, дорадо) на грилі, морепродукти.
- Варіанти гарніру: гречка, коричневий рис, кіноа.
- Салат з овочів на оливковій олії.
Вечеря
- Варіанти основної страви: м'ясо, риба, морепродукти.
- Салат із зелені на оливковій олії.
Другий перекус
- 150 г сиру (5% жирності).
- Чашка чорного чаю без цукру.
Артистка також зазначила, що протягом дня дозволяє собі одну чашку чаю і одну чашку кави з рослинним (мигдальним або кокосовим) молоком. Також щодня випиває півтора або два літри води.