Зіркове подружжя Потапа і Насті Каменських є одним із найпопулярніших в українському шоу-бізнесі. Прихильники активно стежать за розвитком їх стосунків та цікавляться деталями. Дружина репера розсекретила несподівану подробицю про нього. NK каже, що її чоловік почав користуватися кремом для обличчя.

Настя Каменських на карантині багато часу приділяє спілкуванню з прихильниками. Вона ділиться корисними порадами, спортивними вправами та секретами краси. Виконавиця провела прямий ефір на особистій сторінці в інстаграмі, під час якого відповіла на запитання підписників.

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Настя зізналася, що Потап почав користуватися кремом для обличчя. Співачка каже, що він дуже пишається цим, адже треба приділяти собі увагу, навіть якщо ти дуже крутий чоловік.

Колекція кремів Потапа

Після цього репер показав на камеру декілька своїх кремів, якими користується під час догляду за собою. Його кохана прокоментувала, що такі засоби він почав використовувати приблизно рік тому.

Потап каже, що ходив у спортклуб і звернув увагу на те, як чоловіки поводяться після тренування. Вони виймають із дорогих сумок сорочки, краватки, розкішні годинники, голяться та наносять на обличчя крем.

Після цього я подумав, що на концертах виглядаю, як чудовисько. Тоді мені захотілося чимось себе побалувати. Є чоловіки, які роблять манікюр, педикюр та інші процедури. Я цього не роблю, а використовую лише крем,

– розповів подробиці Потап.

Також артист поділився інтимними деталями, які стосуються його дружини. Потап зазначив, що Настя слідкує за собою та має тіло 18-річної дівчинки.