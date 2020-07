Популярна співачка Настя Каменських завоювала популярність не лише в Україні, але й в Латинській Америці. Її відеороботи збирають мільйони переглядів на ютубі, а на новий хіт чекають тисячі прихильників. Артистка вразила фанатів своїми вокальними здібностями, опублікувавши лише один короткий відеоролик.

Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, продовжує підкорювати слухачів усього світу своїм голосом. Нещодавно зірка опублікувала у своєму інстаграмі відео, в якому спародіювала співачок Шер, Брітні Спірс та Шакіру.

Три пісні, як три стани, які бувають у кожної дівчинки: 1 – "oops! .. I did it again", 2 – "do you believe in life after love", 3 – "le ro lo le lo le",

– підписала допис NK.

Фанатам неймовірно сподобалося нове амплуа, в якому вони побачили свою улюбленицю, тож написали їй теплі та приємні слова.

"Талановита", "Чудовий голос", "Мурашки по шкірі від твого голосу", "Дуже круто", "Просто супер. Настя – ти крута", "Розумниця", – писали прихильники.

Шанувальники з нетерпінням чекають на нові релізи NK, втім пандемія коронавірусу внесла свої корективи, змінивши плани всього світу. За словами співачки, вона вже пів року чекає релізу нового іспанського альбому та нового відеоролику A huevo. Виконавиця обіцяє, що вже зовсім скоро потішить прихильників нереальним альбомом та чудовою музикою.