Українська виконавиця Настя Каменських поділилася романтичною світлиною, на якій позує разом зі своїм чоловіком, репером і продюсером Потапом. Зірка зазначила, що сила їхньої пари – це безмежне кохання.

23 травня 2019 року ексучасники популярного українського дуету "Потап і Настя" одружилися. Пара довго приховувала свої стосунки від громадськості. Закохані хотіли зберегти щастя подалі від сторонніх. Тепер вони не приховують почуттів і насолоджуються подружнім життям. На особистій сторінці NK в інстаграмі з'явилася чуттєва фотографія з обранцем.

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Романтичне фото Потапа і Насті

Ймовірно, знімок був зроблений в Мексиці. Саме там сімейна пара відпочивала цієї зими. Настя неодноразово зазначала, що дуже любить цю країну і мріє повернутися туди.

Закохані позують на фоні тамтешньої природи. Вони ніжно обіймають один одного та, заплющивши очі, насолоджуються моментом. Їхні образи гармонійно поєднуються між собою. Артистка одягнена в джинсові шорти та білу блузку. Її шию прикрашають підвіски, а на руці бачимо браслет. Розкішне волосся Каменських вклала у фірмові кучері. Зірка вирішила продемонструвати природну красу, тому на фото позує без макіяжу.

Потап також одягнений у сорочку білого кольору. Він доповнив свій образ джинсовою кепкою.



Настя Каменських і Потап / Instagram / @kamenskux

У дописі під фото Настя написала фразу "Наша сила в коханні" двома мовами – іспанською та українською. Відомо, що співачка має декілька хітів іспанською, які стали популярними далеко за межами України. Вона вивчає цю мову та часто у своїх публікаціях користується нею.