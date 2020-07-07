Зіркова дружина Настя Каменських з нагоди Дня поцілунків поділилася з шанувальниками романтичною світлиною, на якій цілує свого коханого, репера та продюсера Потапа.

NK, як завжди, поширила фотографію на особистій сторінці в інстаграмі. Вона вкотре показала свої почуття та продемонструвала неймовірну ніжність у стосунках з чоловіком.

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Потап і Настя позували у літньому пляжному вбранні. Ймовірно, фото було зроблене під час заходу сонця, промінчики якого потрапляли у камеру. Артистка вклала волосся у звичні для себе локони та зробила макіяж із акцентом на очах. Репер постав на знімку у білій сорочці, капелюсі та сонцезахисних окулярах.

На обличчях знаменитостей сяють усмішки. Каменських ніжно цілує свого обранця у щічку.

Сьогодні один із найромантичніших днів у році – День поцілунків. Колись прочитала, що потрібно цілувати близьких мінімум 5 разів на день. Я, зазвичай, перевиконую цей план. Сподіваюся, що ви також. Обов'язково поцілуйте перед сном тих, кого любите,

– написала в дописі NK.

Прихильники у коментарях зазначають, що пара дуже мила та красива. Вони залишають велику кількість смайликів у вигляді сердечок та вкотре висловлюють своє захоплення.