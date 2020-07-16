Українська співачка Настя Каменських, яка виступає з творчим іменем NK, розбурхала мережу гарячими знімками у спідній білизні. Пружні сідниці, ідеальна засмага та струнка талія вже викликали захват у прихильників артистки.

Нові фото Насті Каменських

Знімки з'явились на інстаграм-сторінці Насті Каменських 16 липня. Спокуслива співачка позувала у нюдовому комплекті, який складався з топу і бікіні. Відтак всі підписники блогу NK могли помилуватись пружними сідницями зірки та її струнким тілом.

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Як відомо, бездоганна фігура Насті Каменських – це результат наполегливих щоденних тренувань та правильного харчування. Пройшовши сама курс схуднення, Настя Каменських взялась мотивувати своїх прихильників до боротьби із зайвими кілограмами. У мережі вона залюбки публікує фрагменти своїх тренувань, які й допомагають їй зберігати струнку талію.

"Фігура, постава, хода – це результат турботи про своє здоров'я і поваги до себе, позитивних думок і настрою. Я вважаю, що заняття спортом, ранкові зарядки, танці, йога, пробіжки в будь-який зручний для вас час або інший варіант на ваш вибір – це, в першу чергу, прояви турботи про своє тіло і здоров'я. І я намагаюся мотивувати і підтримувати вас на шляху до вашого здорового і спортивного тіла", – написала Настя Каменських до фото.

І мотивувати артистці таки вдається, адже кожна красуня хотіла б мати такі форми.

Як колись виглядала Настя Каменських

Ще у складі дуету з Потапом Настя Каменських мала значно пишніші форми. Однак така фігура не змушувала артистку відмовлятись від мінісуконь чи пікантного вбрання з акцентом на декольте. Сама артистка зараз ніяковіє, переглядаючи минулі фото та називає образ в бірюзовій сукні одним з найгірших.

Завдяки спорту фігура Насті Каменських кардинально змінилась і вже в сольній кар'єрі артистка постала з бездоганними формами.



Настя Каменських до і після схуднення / Фото Новини України