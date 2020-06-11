Співачка ретельно стежить за своїм харчуванням та займається спортом для того, аби сміливо хизуватися бездоганними формами. Настя Каменських нарешті дочекалася літнього сезону й приміряла спокусливий білий купальник.

Наразі невідомо чи наважиться подружжя Потапа та Насті Каменських відправитися в закордонну подорож, проте літо 2020 року в Україні вже сприяє відпочинку й тішить теплом. Знаменитість встигла відкрити пляжний сезон, щоправда поки лише поблизу власного будинку, що продемонструвала в інстаграмі.

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Настя Каменських роздягнулася в спекотний день та позувала в лаконічному білому купальнику з пряжками на грудях та бедрах в анімалістичний принт. Бюстгальтер на тонких бретелях спокусливо підкреслював її пишний бюст та тендітні плечі. Стегна співачка прикрила смугастим парео, а погляд загадково відвела в сторону.

На обличчі Каменських немає макіяжу, проте, судячи з годинника на її руці, занурюватися у воду вона так і не збирається. Природно хвилясте волосся зірка залишила розпущеним. Варто зауважити, що це перший кадр артистки в купальнику в літньому сезоні 2020, тому він приречений на шалену кількість лайків та захоплення фоловерів.



Настя Каменських засвітила струнке тіло в купальнику / Фото: Instagram / @kamenskux