Насті Каменських – 33: еротичні образи артистки

Відома українська виконавиця Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, сьогодні, 4 травня святкує день народження. Знаменитості виповнюється 33 роки. З цієї нагоди журналісти 24 каналу підібрали еротичні фото співачки у відвертих образах.

Настя Каменських є не лише успішною артисткою, яка підкорює латиноамериканські музичні майданчики, а й активним блогером. За її сторінкою в інстаграмі стежать майже 5 мільйонів користувачів мережі. Вона з радістю ділиться з ними стильними аутфітами, а деякі з них швидко розбурхують мережу своєю відвертістю.

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Сексапільна обраниця репера Потапа знає, як привернути до себе увагу. Вона є однією із найбільш привабливих жінок українського шоу-бізнесу. Стрічка її акаунту в інстаграмі наповнена різноманітними світлинами та відео. NK позує не лише у вишуканому вбранні, а й у пікантних образах.