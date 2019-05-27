Настя Каменських і Потап поділилися романтичним знімком з відпочинку

Зіркове подружжя, яке відправилося у медовий місяць одразу після одруження, зачаровує прихильників миловидними знімками з відпочинку. Так, Настя Каменських і Потап поділилися романтичним кадром на фоні морських краєвидів.

Кілька днів тому український шоу-бізнес святкував весілля року. Настя Каменських і Потап одружилися після кількох років чуток про роман. Одразу після гучного святкування зіркове подружжя відправилося у весільну подорож на приватному літаку.

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Зірки не тримали інтригу і впродовж перельоту ділилися яскравими знімками та короткими відео, а після прибування почали публікувати миловидні фото. Так, на своїй сторінці в Instagram співачка Настя Каменських оприлюднила милий кадр зі своїм чоловіком Потапом. На фото новостворене подружжя ніжно обіймається на березі моря, тримаючи у руках келихи з шампанським.



Потап і Настя Каменських / Instagram / @kamenskux

Однак спокусниця Настя Каменських не забула похизуватися своїми формами, тому опублікувала фото, на якому вона сама позує перед камерою у купальному костюмі. Варто відзначити, що Потап поділився таким самим спільним знімком, однак, на відміну від дружини, поставив геолокацію "Туреччина".