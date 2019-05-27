Настя Каменських і Потап поділилися романтичним знімком з відпочинку

718
Настя Каменських і Потап
Настя Каменських і Потап / Instagram / @kamenskux

Зіркове подружжя, яке відправилося у медовий місяць одразу після одруження, зачаровує прихильників миловидними знімками з відпочинку. Так, Настя Каменських і Потап поділилися романтичним кадром на фоні морських краєвидів.

Кілька днів тому український шоу-бізнес святкував весілля року. Настя Каменських і Потап одружилися після кількох років чуток про роман. Одразу після гучного святкування зіркове подружжя відправилося у весільну подорож на приватному літаку.

Читайте також: Потап і Настя Каменських одружились: фото та відео з весілля

Зірки не тримали інтригу і впродовж перельоту ділилися яскравими знімками та короткими відео, а після прибування почали публікувати миловидні фото. Так, на своїй сторінці в Instagram співачка Настя Каменських оприлюднила милий кадр зі своїм чоловіком Потапом. На фото новостворене подружжя ніжно обіймається на березі моря, тримаючи у руках келихи з шампанським.

Потап і Настя Каменських
Потап і Настя Каменських / Instagram / @kamenskux

Однак спокусниця Настя Каменських не забула похизуватися своїми формами, тому опублікувала фото, на якому вона сама позує перед камерою у купальному костюмі. Варто відзначити, що Потап поділився таким самим спільним знімком, однак, на відміну від дружини, поставив геолокацію "Туреччина".

 

blog_ava
Головні новини 26 травня: Зеленський про затримання у Рівному та інцидент з "мостом Кличка"
сьогодні
7954
Теги: LifeStyle Потап і Настя Потап Настя Каменських Музика
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
День Києва: найкращі місця столиці, які варто побачити
26 травня 17:01 День Києва: найкращі місця столиці, які варто побачити
23872
Гурт "Антитіла" та MELOVIN запалили у Львові: чим запам'ятається грандіозний концерт
26 травня 16:30 Гурт "Антитіла" та MELOVIN запалили у Львові: чим запам'ятається грандіозний концерт
Юлія Михайлова 2099
Оглядові майданчики і відкриті дахи Києва: фото і ціни
26 травня 13:30 Оглядові майданчики і відкриті дахи Києва: фото і ціни
Настя Сукач 2570
День Києва 2019: афіша святкових заходів
26 травня 09:37 День Києва 2019: афіша святкових заходів
4028
Фільми травня: список найкращих прем'єр, які заслуговують уваги
25 травня 22:02 Фільми травня: список найкращих прем'єр, які заслуговують уваги
Уляна Корицька 3628
Новини
Більше новин
Залиште відгук