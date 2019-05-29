Настя Каменських і Потап продовжують замиловувати мережу весільними фотографіями: ефектні кадри

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Потап і Настя Каменських
Потап і Настя Каменських / Instagram / @realpotap

Зірки українського шоу-бізнесу Потап і Настя Каменських одружилися близько тижня тому. Однак знаменитості досі продовжують ділитися з шанувальниками зворушливими знімками з радісної події.

Потап підірвав мережу офіційною заявою про одруження з Настею Каменських вранці 23 травня. Того ж дня знаменитості відсвяткували пишне весілля, яке відбулося у ресторані під Києвом. Зіркові гості публікували світлини та короткі відео з нареченими за хештегом #BearAndDiamond, не приховуючи радості за своїх друзів. Та й сам Потап і Настя Каменських продовжують ділитися зворушливими кадрами зі свого розкішного весілля.

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На своїй сторінці в Instagram Потап опублікував новий знімок, на якому Настя впевнено крокує до вівтаря, широко усміхаючись. "Яка вона у мене красива", – прокоментував фото знаменитий продюсер. Також він показав зворушливий момент, на якому вони обмінюються обручками. Варто відзначити, що новоспечена дружина теж не "пасе задніх" і оприлюднює ефектні моменти зі святкування їхнього одруження та зі своєї фотосесії, яку заведено називати "ранок нареченої".

Потап і Настя Каменських весілля
Потап і Настя Каменських / Instagram / @kamenskux

Потап і Настя Каменських весілля
Потап і Настя Каменських / Instagram / @realpotap

Потап і Настя Каменських весілля
Потап і Настя Каменських / Instagram / @kamenskux

 

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Теги: LifeStyle Настя Каменських Потап Потап і Настя Зіркові весілля Музика
Джерело: LifeStyle 24
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