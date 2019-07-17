Настя Каменських і Потап вирушили на відпочинок у Прагу: романтичні фото

Популярна співачка Настя Каменських і репер Потап продовжують милувати мережу спільними кадрами з відпочинку та буднів. Днями у блогах артистів з'явились знімки з їхньої спільної поїздки до Праги.

Після розкішного весілля Настя Каменських та Потап більше не приховують своїх стосунків. Пара ледь не щодня публікує нові романтичні кадри, зроблені під час спільних поїздок чи зйомок.

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Наразі артисти перебувають у столиці Чехії. До приголомшливої Праги Настя Каменських і Потап поїхали спільно зі своїми зірковими друзями – Позитивом (Олексієм Завгороднім) та його чарівною дружиною Анною. Вітчизняні зірки прогулялись вулицями міста та не відмовлялись від знімків з чеськими прихильниками.

Прага. Любов. Натхнення... Відпочинок з друзями, – лаконічно написала Настя Каменських.

Як виявилось, знаменитості не тільки погуляли вулицями Праги, але й сходили на концерт популярного гурту Rammstein. Перед виступом українці зустрілись із солістом колективу – Тіллем Ліндеманном. Артист підтримує дружні стосунки із Потапом, тому залюбки поспілкувався із вітчизняними зірками.

Що відомо про весілля Потапа і Насті КаменськихПотап і Настя Каменських тримали інтригу щодо їхнього роману та тільки в день весілля зізнались, що таки мають романтичні стосунки. 23 травня репер опублікував новий кліп "Константа", в якому постав з коханою в образах наречених. Вже ввечері зірки обмінялись клятвами біля вівтаря.



Розкішна церемонія пройшла у ресторані поблизу Києва. На урочисте свято зіркові наречені запросили ледь не весь український шоу-бізнес, зокрема, Катю Осадчу і Юрія Горбунова, Дмитра Ступку з дружиною Поліною, Надю Дорофєєву та Володимира Дантеса, "Позитива" з дружиною, Камалію і мільярдера Мохаммада Захура, Вєрку Сердючку, Руслана Квінту з дружиною ді-джеєм Nana, Ірину Горову, Юрія Нікітіна та Ольгу Горбачову.



Після весілля молодята всього на кілька днів відправились до Туреччини. Заплановані зйомки Насті Каменських та Потапа не дозволили провести їм повноцінний медовий місяць. Тому зірки при першій же нагоді вирушають хоча б на кілька днів за кордон, де насолоджуються спілкуванням один з одним.