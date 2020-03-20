Настя Каменських назвала улюблені фільми: що радить подивитись співачка

У час карантину чимало зірок опублікували списки своїх улюблених фільмів та серіалів. До них долучилась і Настя Каменських, яка не тільки дала свої рекомендації, а ще й розсмішила прихильників курйозним роликом з Потапом.

Співачка показала, як проходить процес вибору кінострічок в її сім'ї. З Потапом вона розіграла курйозну сценку, в якій не могла визначитись з фільмом для вечора та наприкінці ролика отримала від чоловіка пульт.

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"Зізнавайтесь, у кого так само проходить вибір фільму, як у нас на відео з Потапом?" – з гумором написала вона.

"Фільми для мене, як телепорт. Якою б не була атмосфера навколо, ви завжди можете перенестися в іншу реальність. І зараз саме час переглянути кілька моїх улюблених фільмів", – додала Настя Каменських, пояснивши, чому варто звернути увагу саме на кінострічки з її списку.

"Таємне життя Волтера Мітті"

– У цьому фільмі є все: красиві пейзажі, фрази, музика та історія людини, який повірив, що в житті можливо все!

Дивіться трейлер до фільму "Таємне життя Волтера Мітті": відео

"Бойфренд з майбутнього"

– Оригінальна назва About time. Той випадок, коли легкий сюжет несе в собі стільки глибоких думок. Цей фільм свого часу мене дуже вразив.

Дивіться трейлер до фільму "Бойфренд з майбутнього": відео

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"У гонитві за щастям"

– Це фільм про подолання труднощів, вибору і цінностях. Заснований на реальній історії. Вілл Сміт – любов.

Дивіться трейлер до фільму "У гонитві за щастям": відео

"Траса 60"

– Фільм про дорогу життя, за кермом – незмінно ми самі. Фільм-притча, фільм-гра і фільм-фантазія. Питання, яке потрібно задати тільки тоді, коли знаєш відповідь, і відповіді, на які немає питань.

Дивіться трейлер до фільму "Траса 60": відео