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Настя Каменських одягнула прозорий комбінезон на телеефір: спокусливі фото

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Настя Каменських у прозорому вбранні / Instagram / @hilaryduff

Українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, приголомшила глядачів СТБ. На прямий ефір шоу "Х-фактор" вона прийшла у так званому "голому" вбранні.

Прямий ефір відбувся у суботу, 21 грудня. Саме в цей день визначались імена фіналістів розважального шоу "Х-фактор". Відтак зіркові наставники публічно закликали прихильників голосувати за талановитих вокалістів. Не оминула традиції і Настя Каменських, яка поділилась у блозі спокусливими знімками. 

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На зйомку артистка прийшла у чорному мереживному комбінезоні, який підкреслив її струнку талію і пишні форми. Вбрання Насті Каменських мало чорне боді, яке прикривало інтимні місця. Однак від цього образ не втратив спекотності: поп-зірка виглядала дуже сексуально. Щодо зачіски, то на цей прямий ефір Настя Каменських обрала високий хвіст. Ефектний макіяж з акцентом на очі та босоніжки на підборах завершили її пікантний образ. 

Не відмовилась співачка і від епатажу. У перерві між зйомкою Настя Каменських позувала перед камерою, показавши язика.

Сексуальна Настя Каменських на
Сексуальна Настя Каменських на "Х-факторі" / Instagram / @kamenskux

Настя Каменських у прозорому вбранні
Настя Каменських у прозорому вбранні / Instagram / @kamenskux

Співачка Настя Каменських
Співачка Настя Каменських / Instagram / @kamenskux

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Еротика Настя Каменських
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