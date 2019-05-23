Настя Каменських оприлюднила ніжні фото з ранку нареченої

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Настя Каменських виходить заміж за Потапа
Настя Каменських виходить заміж за Потапа / Instagram / @kamenskux

Знаменита українська співачка Настя Каменських виходить заміж за продюсера Олексія Потапенка. Співачка вже поділилася першими фото з підготовки до весільної церемонії у соціальній мережі.

Про весілля Насті Каменських і Потапа стало відомо сьогодні вранці. Продюсер і автор пісень оприлюднив новий кліп на пісню "Константа", де зізнається у беззаперечній любові до своєї коханої. Так, сьогодні, 23 травня, Потап і Настя одружаться в одному з ресторанів у Київській області. Перші фото з підготовки до весілля наречена опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Одною з дебютних передвесільних світлин був кадр, на якому зірка стоїть спиною до камери у шовковому пеньюарі і зі святковою зачіскою у вигляді дульки. На спині халату видніється слово Bride, що в перекладі на українську означає "наречена".

Настя Каменських виходить заміж
Настя Каменських виходить заміж за Потапа / Instagram / @kamenskux

Шанувальники не втомлюються вітати свого кумира з цим прекрасним днем, про це свідчить чимала кількість коментарів під світлиною. Також Настя Каменських опублікувала фото в профіль, на якому видно святковий макіяж і щасливу усмішку нареченої.

Настя Каменських виходить заміж
Настя Каменських виходить заміж за Потапа / Instagram / @kamenskux

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Теги: Потап Настя Каменських Потап і Настя Зіркові весілля LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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