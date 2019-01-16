Настя Каменських опублікувала спільні фото з Потапом

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Настя Каменських опублікувала спільні фото з Потапом
Настя Каменських опублікувала спільні фото з Потапом / Instagram / @kamenskux

Понад рік користувачі мережі підозрюють, що Настю Каменських та Потапа пов'язують романтичні стосунки. І хоч зірки не коментують жодних чуток, однак у мережі з'являються ймовірні докази цього.

Нещодавно Настя Каменських та Потап обрали сонячну Мексику для відпочинку. Невідомо, чи співаки разом побували на курорті, однак в їхніх блогах з'явилось чимало фото, які підігріли чутки про роман. Зокрема, як Настя Каменських, так і Потап показали пікантні світлини біля басейну. Користувачі мережі припустили, що це одна і та ж водойма.

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Поки прихильники зірок ще обговорювали знімки, Настя Каменських показала спільні фото з репером. Згідно з дописом, співачка з Потапом провела сніданок. Долучились до компанії репер Позитив та його дружина. 

"Це був найсмачніший ранок в Санта-Моніці", – написала Настя Каменських. 

Після трапези Потап і Настя зробили серію кумедних фото, які зірка об'єднала в невеличкий ролик. "Дякую, Потап, за все", – написала вона, додавши сердечко вкінці допису. 

Нагадаємо, що Потап з Настею Каменських чимало разів давали приводи для чуток про роман. У мережі навіть подейкують, що пара може одружитись, адже співачка отримала обручку від таємничого бойфренда. Потап і Настя публікують спільні фото, їздять разом до США, де ведуться записи ефірів за участю Насті Каменських, та розповідають про щасливе романтичне життя, не розсекречуючи імена своїх обранців. 

Теги: Новини України LifeStyle Музика Потап і Настя Настя Каменських Відпочинок
Джерело: 24 Канал
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