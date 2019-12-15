Настя Каменських перевтілилась у героїню "П'ятого елемента": приголомшлива зміна іміджу

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Настя Каменських в образі з кінофільму / Instagram / @kamenskux

Популярна українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, зуміла приголомшити прихильників ефектним перевтіленням. Зірка приміряла звабливий образ Лілу з кінострічки "П'ятий елемент".

Українці із захватом спостерігають за прямими ефірами розважального шоу "Х-фактор". У 10 сезоні чимало талановитих вокалістів змагаються за перемогу, демонструючи свій талант. У суботу, 14 грудня, вони виконали саундтреки до легендарних фільмів в та продемонстрували неймовірні перевтілення. 

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Однак не тільки учасники проєкту вражали зміною іміджу. Так, Настя Каменських прийшла на знімальний майданчик в образі Лілу із "П'ятого елемента". Артистка приміряла перуку з коротким хвилястим волоссям та стала білявкою. Образ NK доповнила мінісукнею помаранчевого кольору, прикрашеною чорними смужками. Лакові ботфорти та вечірній макіяж завершили досить пікантний look Насті Каменських. 

Мені дуже подобається образ Лілу. Я пристрасна, але водночас володію тонкою і чуттєвою натурою. Можу бути романтичною і вогненною одночасно,
– прокоментувала Настя Каменських. 

У перерві між зйомками суддя шоу взяла участь у пікантній фотосесії, результати якої показала в мережі. Настя Каменських залюбки сідала на стіл, не приховуючи своєї сексуальності. 

Настя Каменських в образі Лілу
Настя Каменських в образі Лілу / Instagram / @kamenskux 

Сексуальна Настя Каменських
Сексуальна Настя Каменських / Instagram / @kamenskux

Співачка Настя Каменських
Співачка Настя Каменських / Instagram / @kamenskux

Не менш захопливим був образ Насті Каменських у попередньому ефірі, який пройшов 7 грудня. Для запису телешоу вона одягнула червону сукню з екошкіри та перуку, підібрану в тон до вбрання. Відтак прихильники не можуть прогнозувати, з яким іміджем Настя Каменських постане вже наступного вікенду. 

Настя Каменських
Настя Каменських / Instagram / @kamenskux

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Новини України Настя Каменських Новини LifeStyle
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