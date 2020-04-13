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Настя Каменських поділилася ефективними вправами для сідниць: відео

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Настя Каменських / Instagram / @ kamenskux

Популярна українська виконавиця Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, на карантині активно займається спортом та залучає до цього прихильників. Під час чергового тренування знаменитість показала ефективні вправи для пружних сідниць.

Настя Каменських в ізоляції проводить онлайн-тренування для фанатів. Також вона підготувала цілу серію фізичних вправ на різні групи м'язів. Корисними відео артистка ділитиметься на особистому ютуб-каналі. Днями вона опублікувала ролик під одну із авторських пісень.

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На відео NK постала у рожево-чорному обтислому комбінезоні, який гарно підкреслив її струнку та спокусливу фігуру. Поєднала спортивне вбрання із кросівками помаранчевого кольору. Волосся знаменитість зібрала у пучок, а обличчя сяяло природною красою без макіяжу.

Настя зазначила, що кожне тренування буде під улюблені хіти її шанувальників, щоб забезпечити бадьорий та веселий настрій. Сідниці Каменських тренувала під власну пісню "Попа, как у Ким". Усі вправи, що показанні на відео, необхідно робити по 3 підходи.

Ефективні вправи для сідниць від Насті Каменських: дивіться відео онлайн

 

Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Карантин в Україні 2020 Новини LifeStyle Фітнес Настя Каменських
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