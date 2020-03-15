Настя Каменських поділилася правилами життя

Популярна українська виконавиця Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, в нелегкий для всіх час поділилася простими правилами життя, які допомагають у будь-якій ситуації.

Дружина знаменитого репера Потапа завжди зберігає оптимізм. Вона намагається навіть у найгірших випадках бачити краплинку чогось хорошого та не дозволяє страху та відчаю бути присутніми у її житті. На своїй сторінці в інстаграмі Настя поділилася з прихильниками думками щодо того, як потрібно діяти у різноманітних життєвих ситуаціях.

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Настя Каменських у важкий для світу час вирішила розповісти, яких правил дотримується навіть тоді, коли натрапляє на найскладніші труднощі.

Правила життя NK: