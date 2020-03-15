Настя Каменських поділилася правилами життя
Популярна українська виконавиця Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, в нелегкий для всіх час поділилася простими правилами життя, які допомагають у будь-якій ситуації.
Дружина знаменитого репера Потапа завжди зберігає оптимізм. Вона намагається навіть у найгірших випадках бачити краплинку чогось хорошого та не дозволяє страху та відчаю бути присутніми у її житті. На своїй сторінці в інстаграмі Настя поділилася з прихильниками думками щодо того, як потрібно діяти у різноманітних життєвих ситуаціях.
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Настя Каменських у важкий для світу час вирішила розповісти, яких правил дотримується навіть тоді, коли натрапляє на найскладніші труднощі.
Правила життя NK:
- Будьте свідомими та уважними.
- Будьте позитивно налаштованими, адже думки матеріальні. Все, про що ви думаєте, має властивість збуватися. Якщо це по-доброму і щиро. Загадайте сьогодні бажання, яке ви хотіли б, щоб збулося.
- Поважайте. Себе і оточуючих. І приймайте. З усіма перевагами і недоліками. ⠀
- Будьте сміливими і чесними. Перед самим собою та з іншими.⠀
- Працюйте над собою, своїми звичками, вони формують наш характер.
- Думки мають бути добрими.
- Будьте порядними.⠀
- Робіть висновки з кожного дня – життя вчить нас. Це найсуворіший вчитель.
- Любіть.⠀
- Здоров'я усім!