Настя Каменських поділилася секретами міцних стосунків

Популярна українська виконавиця Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, у своєму відеоблогу поділилася секретами міцних стосунків і зазначила, що у взаєминах потрібно не лише віддавати, а й отримувати.

Стосунки з близькими людьми – це найцінніший дар, який є в нашому житті і який необхідно берегти. Ми часто робимо боляче тим, кого любимо, навіть не задумуючися над цим. А натомість чекаємо турботливого ставлення, розуміння та підтримки. Настя Каменських дала декілька порад, які допоможуть краще розуміти дорогих серцю людей та налагодити стосунки з ними.

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Над стосунками з близькими людьми потрібно багато працювати, але спершу необхідно розібратися у них та визначити прогалини.

Поради для зміцнення стосунків від Насті Каменських