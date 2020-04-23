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Настя Каменських поділилася секретами міцних стосунків

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Настя Каменських / Instagram / @kamenskux

Популярна українська виконавиця Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, у своєму відеоблогу поділилася секретами міцних стосунків і зазначила, що у взаєминах потрібно не лише віддавати, а й отримувати.

Стосунки з близькими людьми – це найцінніший дар, який є в нашому житті і який необхідно берегти. Ми часто робимо боляче тим, кого любимо, навіть не задумуючися над цим. А натомість чекаємо турботливого ставлення, розуміння та підтримки. Настя Каменських дала декілька порад, які допоможуть краще розуміти дорогих серцю людей та налагодити стосунки з ними. 

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Над стосунками з близькими людьми потрібно багато працювати, але спершу необхідно розібратися у них та визначити прогалини.

Поради для зміцнення стосунків від Насті Каменських

  1. Пишемо список близьких людей. Після цього біля кожного імені зазначаємо: що він любить, який колір, яку їжу, про що мріє, що б хотів отримати на найближче свято, про що думає перед сном.
  2. Якщо є якісь прогалини, то необхідно заповнити їх. Поговоріть з близькми за вечерею або за чашкою ароматної кави. Якщо все знаєте – це чудово. Подумайте, який подарунок можете зробити для цієї людини просто сьогодні. Не обов'язково щось купувати. Найкраще подарувати емоції, прекрасні спогади, спільне проведення часу, теплі слова.
  3. Напишіть окремо ім'я кожної блилької людини і зазначте, які й вас стосунки зараз і які ви б з хотіли, щоб були. Визначте, що ви можете зробити для їх покращення.
  4. У будь-яких взаєминах важкиво не тільки віддавати, а й отримувати. Завжди почніть із себе, але якщо раптом ви зрозумієте, що чогось не вистачає, то попросіть це від людини. Можливо, якщо ви щодня готуєте сніданки, обіди та вечері, то вам було б приємно отримати чашку кави в постіль у вихідний день.
  5. Поговоріть з цією людиною. Зробіть це м'яко і спокійно. Розкажіть, що вона дуже важлива і дорога для вас. 

 

Автор: Христина Кобак
Теги: Шлюб Психологія сім'ї Сімʼя Стосунки Поради Настя Каменських LifeStyle
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