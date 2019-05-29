Настя Каменських похизувалася фігурою в екстремальному купальнику

Знаменита українська співачка і новоспечена дружина Настя Каменських відпочиває разом зі своїм чоловіком Потапом у Туреччині. Попри романтичну весільну подорож, зірка не забуває публікувати сексуальні фотографії у звабливих купальних костюмах.

Після пишного святкування свого весілля Настя Каменських і Потап відправилися у медовий місяць. Зіркова пара відпочиває у Туреччині, де морський сезон стартував вже кілька тижнів тому. Так, засмагаючи під палючим сонцем, Настя Каменських продовжує публікувати не менш гарячі знімки.

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Українська поп-співачка поділилася новою звабливою світлиною на своїй сторінці в Instagram. На фото засмагла знаменитість позує на фоні красивих гір та лежаків. На ній красувався білий крихітний купальник, який вдало підкреслив красиві форми Насті Каменських. Варто відзначити, що в Instagram-stories виконавиця поділилася світлиною з ранкового тренування. Навіть під час медового місяця вона не забуває тримати себе у формі.



Настя Каменських / Instagram / @kamenskux



Настя Каменських / Instagram-stories / @kamenskux